ZDA prihodnji teden znova za pogajalsko mizo z Ukrajino in Rusijo

Pogovori, ki bodo v Združenih arabskih emiratih potekali v torek in sredo, se bodo osredotočili na povojno varnostno ureditev, umiritev napetosti, humanitarna vprašanja in nadaljnje korake proti miru.

ZDA bodo posredovale v pogovorih na delovni ravni, je Steve Witkoff zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da se bodo ameriški pogajalci še ta teden v Bruslju sestali tudi s predstavniki Francije, Nemčije, Velike Britanije, EU in zveze Nato.

Na bruseljskem srečanju bodo razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino, povojni varnostni ureditvi Evrope ter gospodarskih možnostih za podporo obnovi Ukrajine, je napovedal Witkoff.