ZDA prihodnji teden znova za pogajalsko mizo z Ukrajino in Rusijo

Pogovori, ki bodo v Združenih arabskih emiratih potekali v torek in sredo, se bodo osredotočili na povojno varnostno ureditev, umiritev napetosti, humanitarna vprašanja in nadaljnje korake proti miru.
ZDA bodo posredovale v pogovorih na delovni ravni, je Steve Witkoff zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da se bodo ameriški pogajalci še ta teden v Bruslju sestali tudi s predstavniki Francije, Nemčije, Velike Britanije, EU in zveze Nato.
Na bruseljskem srečanju bodo razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino, povojni varnostni ureditvi Evrope ter gospodarskih možnostih za podporo obnovi Ukrajine, je napovedal Witkoff.
Ruski predsednik Vladimir Putin je oktobra po srečanju z Witkoffom nakazal pripravljenost na obnovitev tristranskih pogovorov. Ameriški odposlanec se je o tem pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi predstavniki.
Zelenski je izrazil upanje, da bo v pogovorih sodelovala tudi EU. V ponedeljek je obenem pozval k dodatnemu pritisku na Moskvo, dokler ta ne bo imela druge možnosti, kot da konča vojno, ki jo je začela februarja 2022.
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