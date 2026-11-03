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ZDA prihodnji teden znova za pogajalsko mizo z Ukrajino in Rusijo

Abu Dabi, 03. 11. 2026 07.01 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Pogajanja

Ukrajina in Rusija se bosta prihodnji teden v Abu Dabiju ob posredovanju ZDA sestali na pogovorih o končanju vojne, je v ponedeljek sporočil ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff. Pogajanja bodo potekala 10. in 11. novembra.

Pogovori, ki bodo v Združenih arabskih emiratih potekali v torek in sredo, se bodo osredotočili na povojno varnostno ureditev, umiritev napetosti, humanitarna vprašanja in nadaljnje korake proti miru.

ZDA bodo posredovale v pogovorih na delovni ravni, je Steve Witkoff zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da se bodo ameriški pogajalci še ta teden v Bruslju sestali tudi s predstavniki Francije, Nemčije, Velike Britanije, EU in zveze Nato.

Na bruseljskem srečanju bodo razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino, povojni varnostni ureditvi Evrope ter gospodarskih možnostih za podporo obnovi Ukrajine, je napovedal Witkoff.

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff
Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff
FOTO: AP

Ruski predsednik Vladimir Putin je oktobra po srečanju z Witkoffom nakazal pripravljenost na obnovitev tristranskih pogovorov. Ameriški odposlanec se je o tem pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi predstavniki.

Zelenski je izrazil upanje, da bo v pogovorih sodelovala tudi EU. V ponedeljek je obenem pozval k dodatnemu pritisku na Moskvo, dokler ta ne bo imela druge možnosti, kot da konča vojno, ki jo je začela februarja 2022.

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Ukrajina Rusija Abu Dabi mirovni pogovori Steve Witkoff

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KOMENTARJI1

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Dr Dre
03. 11. 2026 08.43
Končanje vojne BI škodovalo 🇺🇲 vojaški industriji, kjer EU plača vse račene, brez dokazov, preverjanj, ker pač zaupamo 🇺🇲.. 🇺🇲 še nikoli NI delala proti interesom 🇺🇲... Tako, da..
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