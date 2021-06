ZDA pripravljajo nove sankcije proti Rusiji

Aleksej Navalni, oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, od januarja pa prestaja zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. Zaradi zastrupitve in kasnejše aretacije so EU in ZDA proti Rusiji uvedle sankcije.

"Rusijo smo sankcionirali zaradi zastrupitve Alekseja Navalnega ... Evropske zaveznike smo zbrali v skupnem prizadevanju, da bi Rusiji naložili ceno uporabe kemičnega sredstva proti enemu od njihovih državljanov na ruskih tleh," je za ameriško televizijo CNN povedal Jake Sullivan, svetovalec za nacionalno varnost predsednika ZDA Joeja Bidna.

ZDA so marca med drugim uvedle sankcije proti direktorju ruske varnostne agencije FSB, potem ko so ugotovile, da je agencija izvedla zastrupitev Navalnega.

"Pripravljamo še en sveženj sankcij, ki jih bomo uporabili v tem primeru. Doslej smo že pokazali, da ne bomo udarjali nič manj močno kot lahko," je dejal Sullivan. Sankcije bodo uvedene, ko bodo ZDA lahko "zagotovile, da bomo imeli prave cilje", je dodal.

Sullivan je za CNN spregovoril le nekaj dni po prvem srečanju Bidna z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Ženevi, ki naj bi služilo umiritvi napetosti v ameriško-ruskih odnosih. Voditelja sta se dogovorila o začetku posvetovanj o kibernetski varnosti in nadaljevanju pogovorov o strateški jedrski stabilnosti ter odprla številne teme, med drugim o spoštovanju človekovih pravic.