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ZDA pripravljene pomagati Moskvi pri obladovanju pljučne kuge

Washington/Moskva, 06. 10. 2026 08.33 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Zdravstveni delavec v zaščitni obliki v ruskem Irkutsku

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer, poročajo ameriški mediji.

"Zadevo spremljamo zelo pozorno, zanjo smo pravkar izvedeli. Pomagali jim bomo, kolikor bomo lahko," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti navedb o pljučni kugi niso potrdile.

Zdravstveni delavec v zaščitni obliki v ruskem Irkutsku
Zdravstveni delavec v zaščitni obliki v ruskem Irkutsku
FOTO: Profimedia

Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da primer spremlja skupaj z ameriškim Centrom za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) ter drugimi pristojnimi agencijami. "Številne podrobnosti niso potrjene. Ruske oblasti spodbujamo, naj hitro in odprto posredujejo točne informacije," je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da Washington položaj spremlja, vendar trenutno ne vidi razloga za preplah. Opozoril je, da so potovanja med ZDA in Rusijo omejena, vendar bi se bolezen lahko hitro širila, če bi se pojavila zunaj prvotnega območja.

Po poročanju ruskih medijev naj bi bilo v karanteni do 200 ljudi, vendar pa je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov novinarje pozval, naj se zanašajo na uradna sporočila ruskega zdravstvenega organa Rospotrebnadzor, ne pa na govorice in špekulacije.

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KOMENTARJI3

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suleol
06. 10. 2026 09.08
sam res a ni kao vojna a ne pomaga amerika ukr kva se gremo m vsi skp
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0 0
PanterSLO
06. 10. 2026 09.08
V članku piše "...potem ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta." Torej, razbila se ji je epruveta s smrtonosnim virusom in ona je odšla domov?
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0 0
rok1211
06. 10. 2026 09.01
Najboljši zaveznik
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0 0
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