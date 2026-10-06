ZDA pripravljene pomagati Moskvi pri obladovanju pljučne kuge

Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila epruveta. Ruske oblasti navedb o pljučni kugi niso potrdile.

"Zadevo spremljamo zelo pozorno, zanjo smo pravkar izvedeli. Pomagali jim bomo, kolikor bomo lahko," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Ameriško zunanje ministrstvo je v ponedeljek sporočilo, da primer spremlja skupaj z ameriškim Centrom za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) ter drugimi pristojnimi agencijami. "Številne podrobnosti niso potrjene. Ruske oblasti spodbujamo, naj hitro in odprto posredujejo točne informacije," je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da Washington položaj spremlja, vendar trenutno ne vidi razloga za preplah. Opozoril je, da so potovanja med ZDA in Rusijo omejena, vendar bi se bolezen lahko hitro širila, če bi se pojavila zunaj prvotnega območja.

Po poročanju ruskih medijev naj bi bilo v karanteni do 200 ljudi, vendar pa je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov novinarje pozval, naj se zanašajo na uradna sporočila ruskega zdravstvenega organa Rospotrebnadzor, ne pa na govorice in špekulacije.