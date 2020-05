Požgani avtomobili, razdejanje na ulicah. Uvajajo policijsko uro, Trump grozi z vojsko

Po Združenih državah Amerike so tudi v soboto ponoči goreli avtomobili, med protestniki in policijo je izbruhnilo nasilje, ta je proti množici demonstrantov v več mestih uporabila solzivec in gumijaste naboje. Protesti so izbruhnili po smrti temnopoltega Američana, 46-letnega Georgea Floyda, ki je v ponedeljek umrl med policijsko aretacijo. Eden od policistom je več minut klečal na njegovem vratu, kljub temu da se Floyd aretaciji ni upiral, vmes pa je večkrat dejal "ne morem dihati". To so bile tudi njegove zadnje besede, ki že več noči odmevajo po vsej državi.

Omenjenega policista so že aretirali zaradi uboja, a to Američanov, ki se že vrsto let spopadajo s policijskim nasiljem in rasizmom, ni pomirilo.

V soboto so protestirali v vsaj 30 ameriških mestih. Skupno naj bi bilo po poročanju APna ulicah nekaj deset tisoč ljudi. Demonstracije zaradi policijskega nasilja spremljajo ropanje in plenjenje trgovin, metanje steklenic in kamenja, zažiganje policijskih avtomobilov ... Številni, tako protestniki kot policisti, so ranjeni.

V Chicagu so metali kamenje v policijo, ki se je odzvala s solzivcem. Policija v Los Angelesu je uporabila gumijaste naboje proti množici, ki je metala steklenice in zažigala avtomobile. Že drugi dan zapored se je na stotine ljudi zbralo tudi pred Belo hišo. V Atlanti, ki velja za neuradno temnopolto prestolnico ZDA, je razglašeno izredno stanje, potem ko je bilo v noči s petka na soboto poškodovanih več stavb. Tisoči so protestirali tudi na ulicah Minneapolisa, New Yorka, Miamija in Philadelphie – tu je bilo ranjenih najmanj 13 policistov. Protestniki so med drugim poskušali porušiti kip nekdanjemu županu, ki je veljal za rasista.

Zaradi stopnjevanja protestov in izgredov je v številnih mestih, med drugim v Minneapolisu, Atlanti, Los Angelesu, Philadelphii, Portlandu in Louisvillu, razglašena policijska ura, ki pa ji protestniki kljubujejo. V Minnesoti je na pomoč policiji priskočilo več sto pripadnikov Nacionalne garde. To so na pomoč poklicali tudi v zveznih državah Georgia, Kentucky, Ohio in Teksas.