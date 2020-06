Policista 75-letnega protestnika porinila na tla. Zaradi nasilništva tožba proti Trumpu

V spomin na Floyda so v Minneapolisu v četrtek pripravili žalno slovesnost, na kateri so se poleg njegovih družinskih članov zbrali številni znani politiki in druge slavne osebnosti. Temnopoltemu 46-letniku so se poklonili z osem minut in 46 sekund trajajočim molkom, kolikor je policist Derek Chauvin s kolenom pritiskal na njegov vrat.

Hkrati se vrstijo pozivi k zmanjšanju sredstev za policijo. Župan Los Angelesa Eric Garcettije v četrtek preklical policijsko uro in napovedal, da ne bi zvišal sredstev za policijo, kot je bilo sprva predvideno. V New Yorku je odvzem milijarde dolarjev od šest milijard težkega policijskega proračuna zahtevalo 40 mestnih svetnikov, ker se vrstijo pritožbe zaradi policijskega nasilja nad protestniki. Župan Bill de Blasiokrčenju denarja za policijo nasprotuje, a policijski sindikat ga kljub temu kritizira, ker noče poslati vojske na ulice in poziva na pomoč predsednika Donalda Trumpa.

De Blasio je osovražen tudi pri protestnikih in v četrtek na spominski slovesnosti za Floydom v Brooklynu ni prišel do besede, saj so ga nenehno prekinjali s pozivi k odstopu in so mu celo obrnili hrbet. To mu redno uprizarjajo tudi policisti. De Blasia napadata tudi Trump in guverner New Yorka Andrew Cuomo.

Newyorški protesti so najbolj množični od vseh v ZDA, policistov pa je premalo, da bi polovili vse izgrednike, ki uničujejo in ropajo, nadzirali mirne protestnike in opravljali svoje redno delo. New York velja sicer za največjo policijsko silo v ZDA z okrog 40.000 policisti.

DeBlasio je v četrtek obiskal bolnišnico, kjer se zdravi policist, ki ga je čez noč med napadom v East Villageu zabodel osumljenec Dženan Čamović. Osumljenca so policisti prerešetali z 20 naboji, a je preživel. Za zdaj še ni jasno, ali je bil napad povezan s protesti. Policisti opozarjajo na številne primere nasilja, kot je zažiganje policijskih avtomobilov, metanje molotovk, kamenja in steklenic ter celo streljanja nanje.

Po drugi strani je 350 nekdanjih sedanjih članov županove vlade objavilo odprto pismo s pozivom h ukrepanju proti policijski surovosti zaradi množičnih zapiranj v tesne prostore kljub pandemiji koronavirusa, pretepanjih, napadi s solzivcem in podobnih dejanj.

Najnovejši primer policijskega nasilja nad protestniki, ki je razburil ameriško javnost, je primer dveh newyorških policistov, ki sta 75-letnega moškega porinila na tla. Starejši moški je po padcu krvavel, policisti pa so se zgolj sprehodili mimo njega. Kasneje sta mu pomagala dva zdravstvena delavca.

Policista sta bila, po objavi posnetka dogodka v javnosti, že suspendirana. Celotni dogodek je posnel lokalni novinar radijske postaje WBFO in ga objavil na Twitterju.