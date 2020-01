ZDA proti Iranu: primerjava vojaške moči in razvoj konflikta

Iran je na ameriška oporišča, ki so bila uporabljena za napad na konvoj Kasema Solejmanija, izstrelil 22 balističnih raket kratkega dosega. Najverjetneje so uporabili Fateh-110 ali Qiam-1, oba raketna sistema imata domet približno 500 kilometrov. Iran trdi, da gre zgolj za povračilne ukrepe in da si ne želi vojne, mednarodna skupnost pa opozarja na nujno deeskalacijo konflikta. Kot lahko preberete v spodnji analizi, gre za premišljen napad, kot je pričakovati, saj bi Iran v vojni z ZDA izgubil, te pa v regiji nimajo dovolj sil, da bi lahko izvajale nekajmesečno bombardiranje, saj bi za to potrebovale daljše priprave. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove sankcije, nevarnost za spopad je za zdaj majhna. Kaj pa bi se zgodilo, če bi se zadeve zakomplicirale?

Vojaške sile ZDA imajo nekajkratno premoč v zraku in mornarici, porabijo 50-krat več za vojsko kot Iran. A to razmerje ni tako preprosto, saj so ameriške sile razporejene po vsem svetu, največji delež imajo prav v ZDA, na območju Bližnjega vzhoda je njihova moč omejena. Če ne bo izdatnega povečanja sil, so te premajhne, da bi lahko zagotovile zmago proti iranski vojski. A kljub temu, če pogledamo zgolj teoretično vojaško moč ZDA in Irana, ima Washington nekajkratno premoč nad Teheranom.

Vojaško letalstvo je daleč najmočnejše krilo ZDA, imajo več kot 12.000 letal, Iran 850. A letalske sile Irana so večinoma zastarele, dolgoletne sankcije so onemogočale dostop do moderne opreme, njihova letala so večinoma druge ali tretje generacije, medtem ko ZDA premorejo veliko letal pete generacije, kot so F-35 in F-22, ki bi popolnoma nadzorovala bojišče. Zanimivo je, da Iran še vedno uporablja ameriška letala F-14 in F-4 phantom, ki so jih ZDA državi dobavile še pred islamsko revolucijo leta 1979.

Mornarica, ki predstavlja največjo nevarnost za mednarodne plovne poti v Perzijski zaliv, je bolj uravnotežena, a so sankcije prav tako okrnile iransko nabavo novejših in modernejših ladij, večino njihove flote sestavljajo manjši torpedni čolni, večjih ladij imajo zelo malo. V spopadu z ameriško mornarico bi iranska potegnila kratko, a proti civilnim plovilom, tankerjem bi bili učinkoviti. Če se zapreta Perzijski zaliv in dobava nafte, bi najverjetneje nastopila manjša naftna kriza po svetu, sploh če se konflikt ne bi rešil dovolj hitro, a to dejanje bi Iranu naredilo več sovražnikov kot strateške koristi.

Totalna vojna malo verjetna, obe strani izgubita

Vojna z Iranom, če bi se zgodila, bi bila na toliko frontah, da bi povzročila številne žrtve in povzročila krizo, kot je Bližnji vzhod ni videl od invazije Sadamove vojske na Kuvajt leta 1990, a je malo verjetna. Zakaj? Ameriška vojska je v pripravi na osvoboditev Kuvajta imela nekajmesečne priprave, v sklopu katerih je na območje pripeljala dovolj letal in kopenskih enot, in kar je najbolj pomembno, stabilizirala logistične sisteme, ki so podpirali požrešen vojaški sistem, ki je bil v prestavi za vojskovanje. Prav tako je bila iraška vojska v času zalivske vojne leta 1991 po skoraj desetletni vojni z Iranom podhranjena, slabo vodena in izmučena, zato so Američani zlahka uničili obrambo. General Norman Schwarzkopfje nato z obhodnim manevrom strl iraško vojsko, ki jo je načelo letalstvo. Podobno se je zgodilo leta 2003, ko se je George Bush mlajšiodločil, da bo končal, kar je njegov oče začel.

Američani so imeli leta 2003 to prednost, da so bili že dve leti v Afganistanu, kjer je že bilo ogromno enot in logističnih baz, odnosi z zavezniki so bili spodobni, danes toliko enot v regiji nimajo. Spopadi so trajali le nekaj mesecev, okupacija se je začela, 17 let pozneje niso bližje zmagi. Bližnji vzhod je po nekaj letih z demokratičnimi protesti vzplamtel, Sirija je razpadla, Islamska država je leta 2014 vkorakala v Mosul, vrata do Bagdada so bila odprta. Iran je prav tako pomagal preprečiti napredovanje Islamske države, zato ima v Iraku številne podpornike. ZDA so porabile bilijone dolarjev in pošteno načele domačo politično podporo za nadaljevanje prisotnosti na Bližnjem vzhodu.

ZDA nimajo več veliko zaveznikov v regiji

Ameriška vojska in njena mednarodna koalicija, Rusija in Iran se aktivno vključujejo v lokalne spopade in podpirajo tiste, ki jim koristijo v dosegu geostrateških ciljev. Iranu je zelo koristilo, da so v Iraku spodbujali versko nasilje, milice, teroristične napade, saj je to počasi, a zanesljivo uničevalo ameriški vojaški stroj, ki je še vedno bil vpleten, poleg Iraka, v najdaljšo vojno v zgodovini – v Afganistanu. Danes je položaj ameriške vojske težji, težko razumljiv, saj nimajo podpore v polovici Iraka, Turčija jim je obrnila hrbet, Sirija je nasprotnica, Rusi pa zapirajo številne pristope k zračnemu prostoru Iraka in Irana.