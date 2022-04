ZDA proti varnostnemu sporazumu med Kitajsko in Salomonovim otočjem

Salomonovo otočje skuša krmariti svojo politično barko med ameriško Scilo in kitajsko Karibdo. Med obiskom Američanov v tamkajšnji prestolnici Honiara se je premier Manasseh Sogavare družil s kitajskim veleposlanikom, s čimer je skušala otoška državica pokazati, da sta zanjo pomembni obe velesili.

Bela hiša je sporočila, da je ameriška delegacija premierju povedala, da se bodo ZDA prisiljene ustrezno odzvati, če bo Kitajska na Salomonovem otočju vzpostavila stalno vojaško bazo. Ameriško delegacijo sta vodila koordinator sveta za nacionalno varnost za indijsko-pacifiško regijo Kurt Campbell in pomočnik državnega sekretarja ZDA za Vzhodno Azijo in Pacifik Daniel Kritenbrink. V njej so bili tudi predstavniki Pentagona.

Sogavare je Američanom zagotovil, da pri njih ne bo nobene stalne vojaške baze oziroma dolgoročne tuje vojaške navzočnosti. Peking je sicer pred dnevi sporočil, da je s Salomonovim otočjem sklenil varnostni sporazum, po katerem se bodo lahko tam zasidrale in oskrbovale kitajske vojaške ladje. Podobno kot ZDA je to zaskrbelo tudi Avstralijo, ki je od Salomonskih otokov oddaljena le 2000 kilometrov. Sogavare podrobnosti sporazuma doslej še ni objavil.

Kot kaže, so Kitajci s tem ZDA presenetili te skušajo zdaj rešiti, kar je še mogoče – ne le z grožnjami, ampak tudi bombončki. Ameriška delegacija je namreč v Honiari razpravljala med drugim o odprtju ameriškega veleposlaništva, zdravstveni pomoči, dostavi cepiv in krepitvi vezi med državama. Kitajski veleposlanik Li Ming se je s Sogavaro medtem udeležil odprtja 33 milijonov dolarjev vrednega atletskega stadiona, ki ga je financiral Peking. Tam bodo leta 2023 potekale Pacifiške igre.

Salomonovo otočje z okoli 800.000 večinoma revnih prebivalcev je leta 2019 pretrgalo stike s Tajvanom in se začelo približevati Pekingu. Otočje ima sicer dolgo tradicijo odvisnosti od ZDA in približevanje Sogavarove vlade Kitajski ni navdušilo vseh prebivalcev. Lani novembra so med nasilnimi protivladnimi protesti požgali kitajsko četrt v prestolnici.