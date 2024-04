ZDA prvič v bojnih razmerah uporabile protibalistične rakete SM-3

Informacijo so za USNI News potrdili neimenovani uradniki Pentagona. Rušilca sta opremljena z različico protibalističnega sistema Aegis, ki omogoča zaznavanje balističnih izstrelkov z radarjem SPY-1D in njihovo uničevanje z raketami SM-3. Bojna konica rakete zapusti atmosfero, kjer prestreže balistično raketo med njenim vzpenjanjem, preden ta ponovno začne vstopati v atmosfero.

USS Arleigh Burke in USS Carney se nahajata ob obali Izraela, kjer nudita dodatno zaščito izraelskega zračnega prostora. Naloga jim je bila zaupana, potem ko je Iran zaradi napada na iranski konzulat v Siriji napovedal maščevanja.

Iran sicer ni razkril, katere rakete je uporabil za napad na cilje v Izraelu. Njihov arzenal obsega več tipov manevrirnih, balističnih in domnevno tudi hipersoničnih raket. Po besedah analitika Chrisa Carlsona dejstvo, da je mornarica uporabila SM-3, kaže na verjetnost, da so Iranci uporabili nekatere svoje balistične rakete srednjega dosega (do 1800 kilometrov).

Rakete SM-3 so sicer začeli na križarke in rušilce nameščati že leta 2004. Ti nudijo protibalistično zaščito na različnih koncih sveta, med drugim tudi ob obali Japonske in Južne Koreje, poroča USNI. Leta 2011 so ZDA sporočile, da bodo sisteme namestile v vzhodni Evropi, natančneje na Poljskem in v Romuniji, prav zaradi domnevne iranske nevarnosti.