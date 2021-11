Biden predsedovanje za uro in 25 minut prepustil Harrisovi

Ameriški predsednik Joe Biden je v okviru rednega zdravniškega pregleda opravil tudi kolonoskopijo, pri čemer so ga za krajši čas uspavali, in predsedniške dolžnosti je za uro in 25 minut prvič v zgodovini ZDA prevzela ženska, podpredsednica Kamala Harris. Dobila je vsa predsedniška pooblastila, vključno s kodami za izstrelitev jedrskih raket.

icon-expand Obvestilo o začasni predaji predsedniških dolžnosti FOTO: AP Bela hiša je o tem ustrezno obvestila vodstvo kongresa pred predajo dolžnosti in po tistem, ko se je 79-letni Joe Biden zbudil in spet prevzel dolžnosti predsednika. Poseg so opravili v vojaški bolnišnici Walterja Reeda pri Washingtonu. Tam so podoben poseg novembra 2019 opravili tudi pri Bidnovem predhodniku, Donaldu Trumpu, ki pa se glede na izjave nekdanjih sodelavcev ni pustil uspavati, ker ni želel predati pooblastila podpredsedniku Miku Penceu. Kamala Harris je za slabo uro in pol dobila vsa predsedniška pooblastila, vključno s kodami za izstrelitev jedrskih raket. Najstarejši predsednik v zgodovini ZDA, Biden, je svoj prvi zdravniški pregled, odkar je na položaju, uspešno prestal. Ob odhodu iz bolnišnice je novinarjem povedal, da se po pregledu počuti dobro. Bidnov "rutinski" pregled je bil presenečenje, saj ga ni imel na uradnem urniku. V Beli hiši bi moral pomilostiti purana pred zahvalnim dnevom, ki bo prihodnji četrtek, nato pa odpotovati v Delaware.