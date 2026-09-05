ZDA raketirale iranski tanker

Po poročanju iranske tiskovne agencije ISNA, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, je bilo zadeto tudi manjše plovilo. Iranske oblasti o dogodku uradno še niso poročale, osrednje poveljstvo pa na prošnjo za komentar ni odgovorilo, navaja tiskovna agencija Reuters.
Ameriška vojska je kasneje sporočila, da je danes napadla tri iranske tankerje za prevoz surove nafte. Kot je pojasnila, gre za odgovor na rakete, ki jih je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izstrelila proti dvema ameriškima pomorskima patruljama. V tem incidenti ni bil poškodovan noben ameriški vojak, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom.
Navedli so še, da so iranski tankerji za surovo nafto, ki so jih napadli, del večmilijardne mreže v senci, ki financira iransko revolucionarno gardo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Otok Harg je ključno središče za izvoz iranske surove nafte. Pred vojno je prek tamkajšnjih objektov potekalo več kot 90 odstotkov iranskega izvoza surove nafte. Pretok je od sredine aprila motila pomorska blokada ZDA.
Predsednik ZDA Donald Trump je 31. avgusta na družbenem omrežju Truth Social objavil videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ob katerem je zapisal, da bodo otok Harg "raztreščili na koščke". Iranske oblasti so pred tem zagrozile z odločnim odgovorom na morebiten napad na otok.
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