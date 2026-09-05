ZDA raketirale iranski tanker

Po poročanju iranske tiskovne agencije ISNA, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, je bilo zadeto tudi manjše plovilo. Iranske oblasti o dogodku uradno še niso poročale, osrednje poveljstvo pa na prošnjo za komentar ni odgovorilo, navaja tiskovna agencija Reuters.

Ameriška vojska je kasneje sporočila, da je danes napadla tri iranske tankerje za prevoz surove nafte. Kot je pojasnila, gre za odgovor na rakete, ki jih je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izstrelila proti dvema ameriškima pomorskima patruljama. V tem incidenti ni bil poškodovan noben ameriški vojak, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom.