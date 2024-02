ZDA napadle položaje iranske revolucionarne garde in milic

Ameriška letala so raketirala položaje iranske revolucionarne garde in proiranskih milic v Siriji in Iraku. Kot so sporočili iz ameriškega glavnega poveljstva, so zadeli 85 ciljev v obeh državah. Napadi so odgovor na napad na ameriško vojaško bazo v Jordaniji blizu meje s Sirijo, v katerem so umrli trije ameriški vojaki.