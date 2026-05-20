ZDA Raula Castra obtožile zarote za uničenje letala in umora Američanov

Obtožnica navaja, da je Raul Castro kot obrambni minister Kube leta 1996 osebno ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue (Bratje na pomoč), pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani.
94-letni nekdanji predsednik Raul Castro, brat Fidela Castra, je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora, obtožnica pa zajema še nekaj drugih oseb.
"Skoraj 30 let družine štirih umorjenih Američanov čakajo na pravico," je v Miamiju dejal vršilec dolžnosti ameriškega generalnega državnega tožilca Todd Blanche ter dodal, da je njegovo sporočilo ob obtožnici jasno: "Združene države in predsednik Donald Trump ne pozabijo in ne bodo pozabili svojih državljanov."
Raúl Castro je nasledil svojega brata Fidela na mestu predsednika Kube in je leta 2015 v času ameriškega predsednika Baracka Obame nadzoroval zgodovinsko zbliževanje Kube z ZDA.
Napetosti med Washingtonom in Havano so se v zadnjih mesecih stopnjevale, odkar so ameriške sile v vojaškem napadu izgnale regionalnega zaveznika Kube, venezuelskega predsednika Nicolása Madura, nato pa uvedle bolečo energetsko blokado že tako gospodarsko preobremenjene otoške države.
Obtožnica, o kateri bodo kmalu več povedali predstavniki ministrstva za pravosodje ZDA, vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo. ZDA so podobno v začetku leta napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura.
Predsednik ZDA Donald Trump je marca dejal, da bo Kuba kmalu padla. Državni sekretar Marco Rubio je danes pred obtožnico v video sporočilu Kubancem dejal, da trpijo zaradi skorumpiranega komunističnega režima, ne pa zaradi ameriške blokade.
