Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA Raula Castra obtožile zarote za uničenje letala in umora Američanov

Washington/Havana, 20. 05. 2026 20.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Raul Castro

Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Obtožnico je vložilo zaradi sestrelitve dveh civilnih letal leta 1996, v njej pa ameriško pravosodno ministrstvo 94-letnega Castra obtožuje zarote za ubijanje Američanov, uničenja letala in umora.

Obtožnica navaja, da je Raul Castro kot obrambni minister Kube leta 1996 osebno ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue (Bratje na pomoč), pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani.

Raul Castro in Raúl Guillermo Rodriguez Castro
Raul Castro in Raúl Guillermo Rodriguez Castro
FOTO: AP

94-letni nekdanji predsednik Raul Castro, brat Fidela Castra, je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora, obtožnica pa zajema še nekaj drugih oseb.

"Skoraj 30 let družine štirih umorjenih Američanov čakajo na pravico," je v Miamiju dejal vršilec dolžnosti ameriškega generalnega državnega tožilca Todd Blanche ter dodal, da je njegovo sporočilo ob obtožnici jasno: "Združene države in predsednik Donald Trump ne pozabijo in ne bodo pozabili svojih državljanov."

Raúl Castro je nasledil svojega brata Fidela na mestu predsednika Kube in je leta 2015 v času ameriškega predsednika Baracka Obame nadzoroval zgodovinsko zbliževanje Kube z ZDA.

Preberi še Bodo ZDA napadle še Kubo?

Napetosti med Washingtonom in Havano so se v zadnjih mesecih stopnjevale, odkar so ameriške sile v vojaškem napadu izgnale regionalnega zaveznika Kube, venezuelskega predsednika Nicolása Madura, nato pa uvedle bolečo energetsko blokado že tako gospodarsko preobremenjene otoške države.

Obtožnica, o kateri bodo kmalu več povedali predstavniki ministrstva za pravosodje ZDA, vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo. ZDA so podobno v začetku leta napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura.

Predsednik ZDA Donald Trump je marca dejal, da bo Kuba kmalu padla. Državni sekretar Marco Rubio je danes pred obtožnico v video sporočilu Kubancem dejal, da trpijo zaradi skorumpiranega komunističnega režima, ne pa zaradi ameriške blokade.

raul castro kuba zda

Da bi preprečili izumiranje kitov, so se obrnili na umetno inteligenco

24ur.com Kopilot kolegu, ki je skušal preusmeriti letalo, grozil s pištolo
24ur.com Donald Trump kazensko ovaden zaradi tajnih dokumentov
24ur.com Po F-15 naj bi strmoglavilo še eno letalo
24ur.com Napad na kongres: v ZDA odmeva obsodba vodje desnih skrajnežev
24ur.com Pilot, ki ni bil v službi, obtožen, da je želel strmoglaviti letalo
24ur.com Pirc Musarjeva v bran ICC: ZDA spodkopavajo temelje, ki so jih same gradile
24ur.com Američani v Dominikanski republiki zasegli Madurovega Falcona
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
moskisvet
Portal
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
dominvrt
Portal
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725