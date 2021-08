ZDA razglasile rekordni upad reke Kolorado in uvedle omejitve

Ker podnebne spremembe in dolgotrajna suša še naprej vplivajo na reko Kolorado, je ameriška zvezna vlada v ponedeljek prvič razglasila pomanjkanje vode v jezeru Mead, največjem ameriškem rezervoarju po prostornini. Zaradi tega bo prisiljena zmanjšati porabo vode, kar bo v prvi vrsti prizadelo kmete v Arizoni. Večji rezi najverjetneje sledijo v naslednjih letih. Občutilo jih bo več kot 40 milijonov ljudi na zahodnem delu ZDA, poročajo ameriški mediji.

Odločitev zvezne vlade, da bo omejila porabo vode iz reke Kolorado, bo najprej zarezala v zvezni državi Arizona. Prihodnje leto bodo tamkajšnjim kmetom prepovedali uporabljati večino vode, na katero so se zanašali desetletja. Za Nevado in Mehiko čez južno mejo predvidevajo precej manjša znižanja, poroča časnik The New York Times.

icon-expand Gladina vode v jezeru Mead je padla na rekordno nizko raven. FOTO: AP

Še več omejitev bodo najverjetneje uvedli v prihodnjih letih, saj segrevanje podnebja še naprej zmanjšuje količino vode, ki priteče v Kolorado zaradi dežja in taljenje snega. Ukrepi bodo prizadeli več kot 40 milijonov ljudi na zahodu, saj se vsaj za del oskrbe z vodo zanašajo na reko, piše The New York Times. "Ker se ta upad neizprosno nadaljuje, se bodo pomanjkanja, ki jih začenjamo opažati, le še povečevala," je dejala Jennifer Pitt, ki vodi program Colorado River pri National Audubon Society. "Ko smo na tem vlaku, ni več jasno, kje se ustavi," je opozorila po besedah The New York Times. Kot navaja CNN, pa po podatkih Službe nacionalnega parka jezero Mead oskrbuje z vodo približno 25 milijonov ljudi v Arizoni, Nevadi, Kaliforniji in Mehiki. V skladu s kompleksnim sistemom prednostnih nalog bo Arizono in Nevado prizadelo pomanjkanje prve stopnje. Arizona bo deležna 18-odstotnega zmanjšanje celotne oskrbe države z vodo iz reke Kolorado, kar bo vplivalo predvsem na kmetijstvo, poroča CNN.

icon-expand Jezero Mead oskrbuje z vodo približno 25 milijonov ljudi v Arizoni, Nevadi, Kaliforniji in Mehiki. FOTO: AP

Jezero Mead se je letos izsušilo z zaskrbljujočo hitrostjo Na približno 325 metrih nadmorske višine in 35-odstotni napolnjenosti je rezervoar reke Kolorado najnižji, saj so jezero napolnili, potem ko so dokončali jez Hoover v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Jezero Powell, ki ga prav tako napaja reka Kolorado in je drugi največji rezervoar v državi, pa je pred kratkim padlo na rekordno nizko raven in je zdaj polno 32 odstotkov, navaja CNN. "Upadanje pretokov zaradi podnebnih sprememb je nekaj, kar nas v podnebni skupnosti skrbi že več kot desetletje," je za CNN izpostavil Brad Udall, znanstvenik za vodo in podnebje na državni univerzi Colorado.

icon-expand Levo reka Kolorado leta 2000, desno leta 2020 FOTO: Google Earth