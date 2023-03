ZDA razmišljajo o objavi posnetka trčenja v dron, CBS objavil rekonstrukcijo

Obrambno ministrstvo v Moskvi je potrdilo, da sta dva ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec. Po navedbah ministrstva je brezpilotni letalnik namreč po poskusu izmikanja začel naglo padati, pri čemer pred tem ni bilo stika med dronom in lovcema.

Po navedbah ameriške vojske je ruski lovec Su-27 v torek zjutraj v mednarodnem zračnem prostoru trčil s propelerjem letalnika tipa MQ-9 Reaper, ki so ga nato bili primorani spustiti do morske površine.

Trenutno še ni znano, kakšna je usoda ostankov drona. John Kirby je dejal, da so že sprožili vse ustrezne postopke, da ameriško letalo ne bi padlo v napačne roke. Dron je sicer padel v morje manj kot 100 kilometrov od obale Krima. ZDA so sicer v preteklih mesecih razmišljale o dobavi dronov MQ-9 Reaper Ukrajini, vendar nad idejo v Pentagonu niso bili navdušeni, saj so se bali, da bi občutljiva tehnologija lahko padla v ruske roke.

"Kaj počnejo na tisoče kilometrov stran od Združenih držav? Odgovor je očiten, zbirajo obveščevalne informacije, ki jih kasneje uporablja režim v Kijevu za napade na naše sile in naše ozemlje," je dejal veleposlanik.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je pozneje za ameriško televizijo CNN dejal, da razmišljajo o objavi posnetkov incidenta. Kirby je še enkrat obsodil neprimerno, nevarno in neprofesionalno vedenje ruskih pilotov, ob tem pa dodal, da ZDA nočejo dodatnih zaostritev konflikta v Ukrajini.

Pentagon ni pojasnil, kakšne naloge je dron opravljal v času incidenta, niti če je bil v tistem trenutku oborožen. Prav tako še ni jasno, kolikšno škodo je utrpel letalnik. Najmodernejša različica brezpilotnika stane skoraj 30 milijonov evrov in velja za eno dražjih brezpilotnih letal. Ameriška vojska, ki jih uporablja od leta 2007, jih ima po zadnjih podatkih na razpolago 93.

Britanska in nemška letala v bližini meje z Estonijo prestregla ruski leteči tanker Il-78

Britansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da sta letali Typhoon britanskega in nemškega vojnega letalstva prestregli ruski leteči tanker Il-78, ki ni vzpostavil kontakta z estonsko letalsko kontrolo. Rusko letalo je letelo med Sankt Peterburgom in Kaliningradom. Šlo je za rutinsko prestrezanje, vendar prvič v sodelovanju Nemčije in Velike Britanije.

Letali sta nato spremljali še let ruskega potniškega letala An-148, ki je letelo v bližini estonskega zračnega prostora. Kraljevo letalstvo se pripravlja, da bo aprila od nemških zračnih sil prevzelo vodstvo Natove misije nadzora nad baltskim morjem. Štiri letala RAF Typhoon so trenutno razporejena kot del misije, nameščena pa so v letalski bazi Ämari v Estoniji.

Minister James Heappey je dejal, da Nato še naprej tvori temelj kolektivne varnosti. "Ta skupna napotitev Združenega kraljestva in Nemčije v Baltiku jasno dokazuje našo skupno odločenost, da se spopademo s kakršno koli potencialno grožnjo Natovim mejam, hkrati pa dokazuje našo skupno moč."