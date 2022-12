ZDA razmišljajo o uvedbi strožjih ukrepov za kitajske turiste

"V mednarodni skupnosti narašča zaskrbljenost zaradi nenehnih izbruhov covida-19 na Kitajskem in pomanjkanja preglednih podatkov," so ameriški uradniki zapisali v izjavi, ki jo povzemajo tiskovne agencije.

Japonska, Malezija in Tajvan so že uvedli strožje ukrepe za turiste iz Kitajske, predložiti morajo denimo negativen test. Tudi Indija ne zaostaja, temveč krepi ukrepe. Združeno kraljestvo in Nemčija sta se prav tako odzvala in sporočila, da pozorno spremljata situacijo, vendar trenutno ne razmišljata o novih omejitvah za kitajske potnike.

Tiskovni predstavnik Downing Streeta je dejal, da je število primerov v Veliki Britaniji še vedno razmeroma nizko. Uradnik nemškega ministrstva za zdravje pa je sporočil, da zaenkrat ni bojazni, da bi se razvijala kakšna bolj nevarna različica covida-19.

Sicer pa je pravo število okuženih s covidom-19 in smrti na Kitajskem skrivnost, saj uradniki več ne objavljajo podatkov. Določena poročila pa navajajo, da so bolnišnice prenatrpane in da starejši ljudje umirajo. Prejšnji teden je Peking poročal o približno 4000 novih okužbah s covidom-19 vsakodnevno in le nekaj smrtnih primerih. To sicer za prestolnico Kitajske ni veliko, saj beleži malo manj kot 22 milijonov prebivalcev, a vprašanje ostaja, če je ta številka okuženih realna.