ZDA razpisale 10-milijonsko nagrado za prijetje kanadskega deskarja

Ryan James Wedding je nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju 2002, kjer je zasedel 24. mesto, na seznamu najbolj iskanih zločincev pri FBI pa se je trenutno prebil v prvo deseterico.

Po športni karieri je deskar zašel na kriva pota in prijemajo se ga vzdevki El Jefe, Giant in Public Enemy. Tožilstvo mu očita trgovino z drogo. Skupaj s pajdaši naj bi iz Mehike, kjer je nazadnje živel, preko Kalifornije do Kanade pretihotapil večsto kilogramov kokaina.

Tožilstvo kriminalni združbi, kamor naj bi sodil Wedding, očita tudi več umorov, med drugim tudi dva umora v kanadskem Ontariu.