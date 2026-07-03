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ZDA: Rusija načrtuje oboroženo 'provokacijo' na poljskih tleh

Varšava/Washington, 03. 07. 2026 13.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Poljski vojak

ZDA so posvarile Poljsko, da Rusija načrtuje oboroženi napad na njihovem ozemlju. Tega naj bi predstavila kot "nenamerno napako", cilj načrt pa je preizkusiti odločnost Nata. Tarča raket in brezpilotnikov bi naj bila kritična infrastruktura.

Rusija načrtuje oboroženo "provokacijo" na ozemlju Poljske, je Washington opozoril Varšavo. Viri blizu poljskega predsednika Karola Nawrockega so za poljski medij Onet povedali, da bi lahko bil cilj morebitnega napada v prihodnjih mesecih, da izzove napetosti in pritisne na zahodne zaveznike Ukrajine, naj ustavijo vojaško in finančno pomoč tej državi. Kot povzemajo informacije vira, Združene države Amerike "sistematično obveščajo Poljsko o vedno novih ruskih načrtih za konvencionalni napad na vzhodni bok Nata, iz katerega Poljska nikakor ni izključena"

Poljske in baltske varnostne službe so po poročanjih medijev opredelile več možnih scenarijev, ki naj bi jih preučevala ruska stran.

Eden takšnih scenarijev je, da Rusija načrtuje napad, morda manjši kopenski vdor, za katerega bi trdila, da je šlo za nesrečo oziroma napako, poroča The Independent. Druge možnosti so napadi z raketami ali droni na ključno infrastrukturo, na primer elektrarno, ali simulirani zračni napadi, ki bi Poljsko prisilili k aktivaciji sistemov zračne obrambe. Poljski obveščevalni vir meni, da bi lahko v najbolj skrajnem scenariju izvedli "hibridni napad na obmejno območje"

Oborožen vdor ruskih ali beloruskih vojakov bi lahko predstavili kot napako, denimo kot posledico okvare GPS-a ali kot lažno iskalno-reševalno akcijo okvarjenega helikopterja. 

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Cilj Moskve naj bi bil, da bi ZDA Poljsko prisilile k pogajanjem, namesto da bi se odzvala silovito in s povračilnim napadom na ruske ali beloruske vojake, so viri povedali za Onet

Po navedbah virov bi Moskva morebitni umik ruskih sil po diplomatskem dogovoru predstavila kot strateško zmago. Hkrati bi domnevno zahtevala popolno prekinitev zahodne vojaške in logistične pomoči Ukrajini kot pogoj za umik.

Več baltskih virov je za Telegraph povedalo, da provokacija v kateri od baltskih držav ostaja resno tveganje. Tak napad bi lahko po njihovih besedah izvedli iz Kaliningrada, ruske enklave severno od Poljske, kjer se nahaja jedrsko orožje. Glede na evropske varnostne ocene Moskva vidi Poljsko kot primernejšo tarčo za tovrstno operacijo kot baltske države, saj bi lahko izkoristili obstoječa nesoglasja med Varšavo in Kijevom glede kmetijske konkurence in zgodovinskih vprašanj.

V odgovor na ocenjene grožnje je Nato v zadnjih tednih okrepil aktivnosti za odvračanje na vzhodnem boku zavezništva. Namen nedavne pomorske vaje v Latviji, v kateri so sodelovali pripadniki ameriške mornarice in marincev, je bil pokazati, da bi vsak napad na vzhodni bok Nata vključeval neposredno angažiranje ameriških sil.

Ne Kremelj ne Nato domnevnih ruskih načrtov za zdaj še niso uradno komentirali. 

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