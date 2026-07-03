ZDA: Rusija načrtuje oboroženo 'provokacijo' na poljskih tleh

Rusija načrtuje oboroženo "provokacijo" na ozemlju Poljske, je Washington opozoril Varšavo. Viri blizu poljskega predsednika Karola Nawrockega so za poljski medij Onet povedali, da bi lahko bil cilj morebitnega napada v prihodnjih mesecih, da izzove napetosti in pritisne na zahodne zaveznike Ukrajine, naj ustavijo vojaško in finančno pomoč tej državi. Kot povzemajo informacije vira, Združene države Amerike "sistematično obveščajo Poljsko o vedno novih ruskih načrtih za konvencionalni napad na vzhodni bok Nata, iz katerega Poljska nikakor ni izključena".

Poljske in baltske varnostne službe so po poročanjih medijev opredelile več možnih scenarijev, ki naj bi jih preučevala ruska stran.

Eden takšnih scenarijev je, da Rusija načrtuje napad, morda manjši kopenski vdor, za katerega bi trdila, da je šlo za nesrečo oziroma napako, poroča The Independent. Druge možnosti so napadi z raketami ali droni na ključno infrastrukturo, na primer elektrarno, ali simulirani zračni napadi, ki bi Poljsko prisilili k aktivaciji sistemov zračne obrambe. Poljski obveščevalni vir meni, da bi lahko v najbolj skrajnem scenariju izvedli "hibridni napad na obmejno območje".

Oborožen vdor ruskih ali beloruskih vojakov bi lahko predstavili kot napako, denimo kot posledico okvare GPS-a ali kot lažno iskalno-reševalno akcijo okvarjenega helikopterja.