ZDA Rusijo obtožile zločinov proti človečnosti: Odgovarjali boste

Jens Stoltenberg pa je ponovno opozoril, da mora Ukrajina zmagati ter obstati kot suverena in neodvisna država v Evropi. "Če v Ukrajini zmaga Putin, bo to zanj in za druge avtoritarne voditelje sporočilo, da lahko z uporabo vojaške sile dosežejo svoje cilje," je še dodal.

"Še naprej moramo zagotavljati in krepiti obsežno podporo, potrebno za premagovanje imperialističnih načrtov ruskega predsednika Vladimirja Putina ," je poudarila Ursula von der Leyen in hkrati pozvala k pospešitvi proizvodnje vojaške opreme, zlasti streliva, ki ga Kijev nujno potrebuje.

K okrepitvi vojaške podpore je pozval tudi britanski premier Rishi Sunak. "Zdaj je čas, da povečamo našo vojaško podporo. Skupaj moramo Ukrajini pomagati zaščititi njena mesta pred ruskimi bombami in iranskimi brezpilotnimi letali. Ravno zato bo Velika Britanija prva država, ki bo Ukrajini zagotovila orožje daljšega dosega," je dejal.

Poudaril je, da je zmaga Ukrajine edini način za končanje trpljenja, ki ga povzroča Rusija. "Ukrajina ima vso pravico, da se brani, za to pa potrebuje tanke, sisteme zračne obrambe in artilerijo. Orožje daljšega dosega bi pomagalo tudi pri protiofenzivi za ponovno zavzetje okupiranega ozemlja," je še dodal.

Izognil pa se je vprašanjem o morebitni dobavi bojnih letal in zgolj dejal, da bo v Veliki Britaniji v prihodnosti potekalo usposabljanje ukrajinskih pilotov.

ZDA Rusijo obtožile zločinov proti človečnosti

Ameriška podpredsednica Kamala Harris je Rusijo obtožila, da je v Ukrajini zagrešila zločine proti človečnosti, in opozorila, da ruske sile izvajajo obsežne in sistematične napade na civilno prebivalstvo v državi. ZDA so s tem ruska dejanja v Ukrajini prvič uradno opredelile kot zločine proti človečnosti.

"Pregledali smo dokaze, poznamo pravne standarde in ni dvoma, da so to zločini proti človečnosti," je dejala Harrisova in naštela vrsto zlorab, ki so jih po njenih besedah zagrešile ruske sile v Ukrajini, vključno z umori, posilstvi, mučenjem in deportacijami. Opozorila je, da je bilo v Rusijo prisilno odpeljanih več sto tisoč ljudi, med njimi tudi otroci, ki so bili kruto ločeni od svojih družin. "Vsem, ki so zagrešili te zločine, in njihovim nadrejenim, ki so vpleteni v te zločine, sporočam, da boste odgovarjali. Pravica mora biti izvršena," je poudarila.

Prav tako je v svojem govoru pozdravila uspeh Ukrajine v njenem uporu proti ruskemu agresorju. "Kijev še vedno stoji, Rusija je oslabljena, čezatlantsko zavezništvo je močnejše kot kdaj koli prej in, kar je najpomembneje, duh ukrajinskega ljudstva še vedno vztraja," je dodala.