ZDA s čestitko Sloveniji: cenijo prispevek države k svetovnemu miru

"Kot zaveznica Nata vaše vodstvo na Zahodnem Balkanu in neomajna podpora evroatlantskemu sodelovanju odražata skupno razumevanje, da se varnost ohranja z močjo, odločnostjo in enotnostjo," piše v v sporočilu, objavljenem na spletni strani State Departmenta.

Hkrati je Marco Rubio poudaril zavezanost ZDA sodelovanju s Slovenijo. "Ko poglabljamo diplomatske in gospodarske vezi, vključno z našim desetletja dolgim energetskim partnerstvom, Združene države ostajajo zavezane sodelovanju s Slovenijo in vsemi narodi, ki delijo našo predanost varovanju meja in ohranjanju nacionalne suverenosti," je zapisal v sporočilu.