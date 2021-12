ZDA s sankcijami proti državnim uradnikom Kitajske, Rusije in Mjanmara

Sankcije proti uradnikom Mjanmara so uvedli zaradi februarskega vojaškega udara, proti kitajskim uradnikom zaradi zatiranja muslimanske manjšine Ujgurov in drugih, kaznovana pa je tudi ruska univerza, ki pomaga Severni Koreji do denarja.

"Človekove pravice smo odločeni postaviti v središče svoje zunanje politike in to potrjujemo z ustreznimi sredstvi, da opozorimo na zlorabe in promoviramo odgovornost zanje, ne glede na to, kje se zgodijo," je dejal državni sekretar Antony Blinken.

State Department je uvedel prepoved potovanj v ZDA in zamrznitev premoženja za 12 sedanjih in nekdanjih uradnikov v skupno šestih državah: Kitajski, Ugandi, Belorusiji, Bangladešu, Šrilanki in Mehiki.