ZDA s sankcijami proti šefu srbske obveščevalne službe

Ameriško ministrstvo ugotavlja, da so Vulinova dejanja pospešila in razširila korupcijo v vladajočih institucijah države. "Ta dejanja vključujejo izkoriščanje njegove avtoritete za osebno korist, vključno z vpletenostjo v trgovino z mamili. Svoj javni položaj je uporabil za podporo Rusiji, omogočanje zlonamernih dejavnosti Rusije, ki zmanjšujejo varnost in stabilnost Zahodnega Balkana, in Rusiji zagotavlja platformo za krepitev njenega vpliva v regiji. Vulin je direktor srbske varnostno-informacijske agencije, pred tem pa je bil minister za obrambo in minister za notranje zadeve. Te institucije niso tarče teh sankcij," so dodali.

"Ministrstvo za finance se ne obotavlja pri sankcioniranju akterjev, ki zlorabljajo svoje položaje za osebno korist, hkrati pa spodkopavajo učinkovito in demokratično upravljanje na Zahodnem Balkanu," je dejal podsekretar na ministrstvu Brian E. Nelson.

Sankcije pomenijo zamrznitev premoženja, ki bi ga Vulin lahko imel v ZDA, hkrati pa pomenijo tudi, da je tako državljanom ZDA kot ameriškim podjetjem in institucijam ter bankam, ki delujejo v ZDA, prepovedano opravljati transakcije z Vulinom. "Prepoved se nanaša na dajanje kakršnih koli sredstev ali storitev v korist blokirane osebe ali prejemanje kakršnih koli sredstev ali storitev od nje. Če bi se to zgodilo, lahko finančne institucije in druge osebe, ki opravljajo tovrstne posle s kaznovano osebo, utrpijo sankcije," še piše v sporočilu.