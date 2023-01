ZDA sankcionirala 25 'pripadnikov Lukašenkovega režima'

Bidnova administracija je v torek napovedala sprejem novih vizumskih omejitev za 25 beloruskih uradnikov in politikov, ki so pripadniki Lukašenkovega režima. Državni sektretar Antony Blinken je ob tem dejal, da so ti posamezniki s svojimi dejanji politično vplivali na sojenja, ob tem pa sledili Lukašenkovemu režimu ter ustrahovali in zatirali pravico, človeške pravice in demokratično Belorusijo.

Med sankcioniranimi so tudi člani državnega zbora, ki so sodelovali pri avtorizaciji smrtne kazni za obsojene načrtovanja ali izvajanja terorizma. Obtožbe so bile usmerjene predvsem proti opoziciji in drugim aktivistom, rekoč, da so izdali domovino. Nekateri izmed teh 25 uradnikov naj bi si želeli tudi legalizirati zaseg premoženja tistim osebam, ki se jih spozna za krive neprijateljskih dejanj zoper Belorusijo, podpirajo pa tudi zakonodajo o odvzemu beloruskega državljanstva osebam, ki se nahajajo zunaj države in so obtožene ekstremizma, piše Politico.

Sankcije, povezane s preganjanjem nekdanje predsedniške kandidatke

K ameriški uvedbi vizumskih omejitev naj bi pripomoglo predvsem sojenje vodji demokratične opozicije, ki se nahaja v izgnanstvu, Svetlani Tihanovski. Sodili so ji torej brez njene prisotnosti, obtožujejo pa jo izdaje in zarote prevzema oblasti. Leta 2020 je namreč zahtevala izpodbijanje rezultatov predsedniških volitev, ko je kandidirala proti Lukašenku.

Predsednik, ki je nato nastopil svoj tretji predsedniški mandat, je zaprisegel naskrivaj, za zmagovalca se je razglasil sam. Tihanovska je nato zaradi protestov in obtožb goljufije državo zapustila. V domovini ji grozi do 15 let zapora.