V ZDA še naprej vre: s tovornjakom zapeljal v protestnike

V Minneapolisu, kjer je pred enim tednom zaradi brutalnega policijskega nasilja umrl neoboroženi temnopolti moški, 46-letni George Floyd , se še naprej vrstijo številni protesti, ki so se razširili po vseh ZDA in celo v London . Intenzivnost protestov ne pojenja, včeraj pa se je v Minneapolisu zgodil incident, za katerega je guverner Minnesote Tim Walz dejal, da je tako rekoč neverjetno, da se iz tega ni izcimila tragedija s številnimi smrtnimi žrtvami.

Voznik tovornjaka je namreč zapeljal v večjo skupino protestnikov, ki je korakala po avtocesti, ta je bila v času protestov sicer zaprta. Kot je razbrati s posnetkov, ki se delijo po družbenih omrežjih, je voznik podrl cestno oviro, nato pa zapeljal v skupino protestnikov, ki je sicer do takrat mirno protestirala. Večina protestnikov se je razbežala, manjša skupina pa je voznika nato izvlekla iz tovornjaka ter ga začela pretepati. Rešila ga je policija, a ga nemudoma aretirala. Kakšen je bil motiv tovornjakarja, po besedah Walza sicer še ni povsem jasno. Po prijetju so ga lažje poškodovanega odpeljali v bolnišnico.

Po ZDA je mobiliziranih najmanj 5000 pripadnikov nacionalne garde, številne policijske sile pa so v nedeljo tajni službi pomagale okrepiti varovanje oblegane Bele hiše. Protesti pred rezidenco ameriškega predsednika sicer potekajo že tri dni, v nedeljo zvečer pa so se jih policisti odločili razgnati tudi s solzivcem.

Medtem so v najmanj 40 ameriških mestih zaradi protestov razglasili policijsko uro. Najprej so to storili v prestolnici, v Washingtonu, nato so policijske ure uvedli še v Miamiju, Los Angelesu, Atlanti, Chicagu, Philadelphii, Clevelandu, Dallasu, Richmondu in drugih mestih.

Vendar pa iz številnih ameriških mest poročajo o izgredih, uničevanju javne in zasebne lastnine, od uničevanja in ropanja lokalov do zažiganja avtomobilov. Policisti proti protestnikom uporabljajo tudi gumijaste izstrelke, protestniki pa proti njim mečejo, kar jim pride pod roke. Številni ljudje so ranjeni.

Njegov predsedniški protikandidat Joe Biden je medtem obiskal prizorišče sobotnih protestov v Wilmingtonu, se sestal s temnopoltimi prebivalci soseske in jim dejal, da je nasprotovanje policijski surovosti pravilno in potrebno, vendar se ne sme spremeniti v nasilje.

Ameriški mediji poročajo, da so predsednika ZDA Donalda Trumpa v petek zvečer oziroma soboto zgodaj zjutraj za nekaj časa preselili v posebej zavarovan podzemni bunker Bele hiše. To je bil do zdaj največji varnostni ukrep v Beli hiši od terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001.

V nedeljo so policisti v teksaškem Austinu streljali z gumijastimi naboji na protestnike. Pri tem so zadeli nosečnico v trebuh, vendar takoj ukrepali, jo spravili na nosila in do reševalcev.

V New Yorku so policijski avtomobili goreli v soboto in nedeljo, župan Bill de Blasio pa še ni uvedel policijske ure, saj se je v soboto ukvarjal tudi z družinskim problemom. Na protestu v Greenwich Villageu so aretirali njegovo hčerko Chiaro, vendar jo hitro tudi izpustili.

V New Yorku in potem tudi v Los Angelesu je policijski avtomobil zapeljal v protestnike, ki so ga obmetavali s predmeti. Policija v Minneapolisu pa je odkrila zaloge zažigalnih sredstev, orožja in ukradenih vozil, s katerimi je nekdo na proteste vozil kamenje in drug material za obmetavanje policistov.