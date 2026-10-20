ZDA še niso odobrile dobav raket patriot Ukrajini

Del raket patriot iz zalog partnerskih držav je namenjen Ukrajini, vendar je za njihov prenos potrebno soglasje ZDA, saj gre za orožje ameriške izdelave. Prenos bi moral formalno potrditi obrambni minister Pete Hegseth, ki tega ni zavrnil, vendar tudi še ni opravil potrebnih postopkov za njegovo odobritev, je v ponedeljek poročal Washington Post.

Da ZDA tega še niso storile, je v ponedeljek omenil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Rakete so pripravljene in lahko bi že bile v Ukrajini. (...) A žal še ni odobritve," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Volodimir Zelenski.

Ukrajina se že od poletja sooča s kritičnim pomanjkanjem raket patriot, zaradi česar je prebivalstvo vse bolj izpostavljeno skoraj vsakodnevnim ruskim napadom. ZDA Ukrajini praviloma pošiljajo manjše količine raket, pogosto le po nekaj naenkrat, odvisno od proizvodnje. Ukrajina in njene partnerske države zato po svetu iščejo dodatne zaloge, ki bi jih lahko namenile za obrambo države.