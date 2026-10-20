ZDA še niso odobrile dobav raket patriot Ukrajini

Del raket patriot iz zalog partnerskih držav je namenjen Ukrajini, vendar je za njihov prenos potrebno soglasje ZDA, saj gre za orožje ameriške izdelave. Prenos bi moral formalno potrditi obrambni minister Pete Hegseth, ki tega ni zavrnil, vendar tudi še ni opravil potrebnih postopkov za njegovo odobritev, je v ponedeljek poročal Washington Post.
Da ZDA tega še niso storile, je v ponedeljek omenil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Rakete so pripravljene in lahko bi že bile v Ukrajini. (...) A žal še ni odobritve," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Volodimir Zelenski.
Ukrajina se že od poletja sooča s kritičnim pomanjkanjem raket patriot, zaradi česar je prebivalstvo vse bolj izpostavljeno skoraj vsakodnevnim ruskim napadom. ZDA Ukrajini praviloma pošiljajo manjše količine raket, pogosto le po nekaj naenkrat, odvisno od proizvodnje. Ukrajina in njene partnerske države zato po svetu iščejo dodatne zaloge, ki bi jih lahko namenile za obrambo države.
Ovira pri dobavi prihaja v času novega zaostrovanja odnosov med Donaldom Trumpom in Zelenskim. Trump je v zadnjih dneh večkrat kritiziral ukrajinskega voditelja. "Zelenski ne pomaga prav veliko. Mislim, da noče končati vojne," je Trump v ponedeljek povedal novinarjem v Beli hiši in dodal, da je čas da se v imenu Ukrajine pogaja nekdo drug.
Trump je deležen kritik ameriških kongresnikov zaradi dogovora z Vladimirjem Putinom o ukinitvi sankcij v zameno za dizel. Naftni analitiki dvomijo, da bo dogovor bistveno vplival na cene dizelskega goriva v ZDA, je pa dogovor pokvaril odnose med ZDA in Ukrajino.
Nekdanji republikanski predsednik odbora predstavniškega doma za zunanje zadeve Michael McCaul iz Teksasa je skupaj z 20 kolegi iz obeh strank v pismu Beli hiši menil, da bo odprava sankcij na rusko nafto spodbudila nadaljnje rusko nasilje in uničevanje.
Predsednik senatnega odbora za oborožene sile Roger Wicker iz Mississippija je v nedeljo po srečanju z Zelenskim v Kijevu Trumpa pozval, naj ponovno potrdi podporo Ukrajini. Ocenil je, da bi Zelenski ustavil napade na ruske rafinerije, če bi Rusija prenehala napadati ukrajinsko infrastrukturo.
Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA z Ukrajino še naprej delijo obveščevalne podatke, in dodal, da je Washington Kijevu že veliko pomagal. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je prav tako zanikal, da bi prišlo do prekinitve izmenjave obveščevalnih podatkov.