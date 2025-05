ZDA se umikajo od pogajanj za mir v Ukrajini

Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Tammy Bruce je novinarjem pojasnila, da bodo ZDA svoje aktivnosti pri pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini ustavile. "Še vedno bomo pomagali, saj smo se k temu zavezali, ne bomo pa kar tako leteli po svetu in posredovali na sestankih," je povedala in dodala, da je čas, da Ukrajina in Rusija razvijeta in predstavita konkretne zamisli o tem, kako naj se konflikt konča.

Novinarji so tiskovno predstavnico vprašali tudi o izjavah Trumpa, ki je na poti iz Vatikana, kjer se je udeležil pogreba papeža Frančišča, namignil, da razmišlja o dodatnih sankcijah proti Rusiji, če bo nadaljevala z bombnimi napadi. Razmišljal naj bi tudi o sankcijah za tiste, ki nafto kupujejo od Irana. "Nobenih sankcij, ki so trenutno v veljavi, ne odpravljamo," je odgovorila in dodala, da želi Trump vsak naslednji korak izpeljati po diplomatski poti. Ob tem je spomnila na izjave sekretarjev, ki so "zelo jasno povedali, da se bo naš slog spremenil, spremenila se bo metodologija našega prispevka, saj ne bomo več mediatorji".

Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem v intervjuju zagovarjal Trumpov pristop do vojne v Ukrajini in dejal, da se vojna še ne bo kmalu končala.