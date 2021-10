ZDA se vračajo v Svet ZN za človekove pravice

Pri volitvah ni bilo težav, saj je bilo za 18 prostih sedežev v 47-članskem Svetu za človekove pravice na voljo prav toliko kandidatov, o čemer so se države v okviru svojih regionalnih skupin sistema ZN vnaprej dogovorile. Nove članice začenjajo triletni mandat s 1. januarjem 2022. Najmanj, in sicer 168 glasov podpore so pri volitvah dobile ZDA.

Umik ZDA je po mnenju večine analitikov v Ženevi okrepil vlogo Kitajske. ZDA naj bi tako imele spet težje delo z opozarjanjem na kršitve na Kitajskem in tudi pri varovanju svojih interesov in interesov Izraela. Krepi se strah, da se obeta dvoboj med ZDA in Kitajsko, ki bo zasenčil druga pomembna vprašanja.

Iz Azijske skupine so bili danes izvoljeni Indija, Kazahstan, Malezija, Katar in Združeni arabski emirati. Iz Afriške skupine je Generalna skupščina ZN izvolila oziroma potrdila Benin, Somalijo, Eritrejo in Kamerun, iz skupine Zahodna Evropa in drugi sta poleg ZDA podporo dobila še Luksemburg in Finska, v skupini Vzhodna Evropa, v kateri je tudi Slovenija, pa Črna gora in Litva.