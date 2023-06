ZDA se vračajo v Unesco: 'Dejanje zaupanja v Unesco in multilateralizem'

ZDA se nameravajo julija letos ponovno pridružiti Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) in tako končati dolgotrajen spor, zaradi katerega je Washington leta 2018 prekinil članstvo, je sporočil Unesco.

"To je močno dejanje zaupanja v Unesco in multilateralizem," je dejala Unescova generalna direktorica Audrey Azoulay, ko je v Parizu predstavnike držav članic obvestila o odločitvi Washingtona, da se ZDA ponovno pridružijo Unescu. ZDA, ki so ustanovna članica Unesca, so bile do leta 2011, ko je Unesco sprejel Palestince kot svoje člane, glavni vplačnik v Unescov proračun. Zaradi odločitve o članstvu Palestincev so nato ZDA prenehale plačevati prispevke za Unesco.

icon-expand Unescova generalna direktorica Audrey Azoulay FOTO: AP

Bivši predsednik Donald Trump je nato kasneje šel še dlje in leta 2017 napovedal, da se ZDA skupaj z Izraelom protestno umikajo iz Unesca, ker naj bi bil ta organ pristranski do izraelske države. Izstop iz Unesca je nato začel veljati leto dni kasneje. Azoulayeva, nekdanja francoska ministrica za kulturo, ki je na čelu Unesca od leta 2017, si je za prednostno nalogo svojega mandata zadala prav vrnitev ZDA. Richard Verma, namestnik ameriškega državnega sekretarja za upravljanje in vire, je v pismu Azoulayevi, zapisal, da je Washington "hvaležen" Azoulayevi za napredek pri "pomembnih vprašanjih", vključno z "zmanjšanjem osredotočenosti na politizirane razprave". ZDA so do ukinitve svojih prispevkov leta 2011 plačevale približno 22 odstotkov Unescovega proračuna oziroma 75 milijonov ameriških dolarjev. Ameriški kongres je nato decembra lani, takrat so kongres v celoti nadzorovali demokrati sedanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, utrl pot, da ZDA obnovijo financiranje Unesca in v proračun namenijo 150 milijonov ameriških dolarjev.

icon-expand Svetovne zastave pred sedežem Unesca v Parizu FOTO: Shutterstock