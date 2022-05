ZDA: Severna Koreja bo izvedla nov jedrski poskus

Ameriški predsednik Joe Biden ta mesec potuje na obisk Japonske in Južne Koreje, Pjongjang pa mu, kot kaže, pripravlja dobrodošlico v Azijo na svoj način. Biden se bo 10. maja udeležil inavguracije novega predsednika Južne Koreje Jun Suk-jeola , ki grozi s tršo linijo do revne, vendar dobro oborožene sosede.

Severna Koreja je letos od januarja izvedla 14 preizkusov raketnih izstrelkov, kar pomeni 14 kršitev resolucij VS ZN, a Kitajska in Rusija blokirata mednarodne obsodbe.

Severna Koreja je doslej izvedla šest preizkusov jedrskega orožja, po nekaj odmevnih grožnjah med Washingtonom in Pjongjangom v času predsednika ZDA Donalda Trumpa pa se je retorika unesla. Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong-un sta imela tri srečanja, ki niso pripeljala do nobenega napredka, vendar pa je Pjongjang tiste čase vsaj dal mir s provokacijami.

Po Bidnovem prevzemu oblasti se je spet začelo. Bidnova vlada je pripravljena na pogajanja, vendar pa režimu v Pjongjangu ne namerava dajati legitimnosti s srečanji na vrhu. "ZDA so še naprej zavezane diplomaciji in k temu pozivamo Severno Korejo," je v petek izjavil državni sekretar Antony Blinken.

ZDA v maju predsedujejo Varnostnemu svetu ZN in nameravajo dati na dnevni red vprašanje Severne Koreje, čeprav kakšnih resnih ukrepov zaradi Kitajske in Rusije ni pričakovati. ZDA bodo zato same zaostrovale sankcije, kot so storile že v petek z uvedbo sankcij proti mešetarju z virtualnimi valutami Blender.io, ki Severni Koreji pomaga pri oborožitvenih programih.