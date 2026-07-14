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ZDA silovito nad jug Irana, ta zadel dva tankerja v hormuški ožini

Washington/Teheran, 14. 07. 2026 06.34 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.V. STA
Ameriški napad na Bandar Abass v Iranu

ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran, ki se je odzval z napadi na ameriške vojaške cilje v zalivskih državah. Med peturnimi napadi so ameriške sile napadle cilje v več pristaniških mestih na jugu Irana, med drugim v Bušerju in Bandar Abasu ob Hormuški ožini, je davi sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom).

Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na otoku Kiš v Perzijskem zalivu, na območju pristaniškega mesta Bušer, otoku Kešm v Hormuški ožini in v mestu Bandar Abas, povzemajo tuje tiskovne agencije.

Med cilji ameriških napadov na Iran so bili "obalni obrambni sistemi, objekti za brezpilotne letalnike in rakete ter pomorska sredstva", je sporočil Centcom.

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Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v zalivskih državah. Združeni arabski emirati so sporočili, da sta bila v iranskih raketnih napadih v Hormuški ožini zadeta dva tankerja, pri čemer je bil ubit en član posadke, osem pa je ranjenih. Kot je sporočilo njihovo obrambno ministrstvo, sta ladji zadeli dve raketi med plovbo v teritorialnih vodah Omana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla več objektov v Bahrajnu, vključno s stavbo, v kateri so nastanjene ameriške sile, je poročala iranska državna televizija.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek kljub novim napadom izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen. Pred tem je na Truth Social napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in da ZDA ponovno uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišče, uvedle pa bodo tudi pristojbine na ves tovor, ki pluje skozi Hormuško ožino.

IRAN ZDA VOJNA NAPADI

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