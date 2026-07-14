ZDA silovito nad jug Irana, ta zadel dva tankerja v hormuški ožini

Med cilji ameriških napadov na Iran so bil i "obalni obrambni sistemi, objekti za brezpilotne letalnike in rakete ter pomorska sredstva" , je sporočil Centcom.

Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na otoku Kiš v Perzijskem zalivu, na območju pristaniškega mesta Bušer, otoku Kešm v Hormuški ožini in v mestu Bandar Abas, povzemajo tuje tiskovne agencije.

Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v zalivskih državah. Združeni arabski emirati so sporočili, da sta bila v iranskih raketnih napadih v Hormuški ožini zadeta dva tankerja, pri čemer je bil ubit en član posadke, osem pa je ranjenih. Kot je sporočilo njihovo obrambno ministrstvo, sta ladji zadeli dve raketi med plovbo v teritorialnih vodah Omana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla več objektov v Bahrajnu, vključno s stavbo, v kateri so nastanjene ameriške sile, je poročala iranska državna televizija.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek kljub novim napadom izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen. Pred tem je na Truth Social napovedal, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Hormuško ožino in da ZDA ponovno uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišče, uvedle pa bodo tudi pristojbine na ves tovor, ki pluje skozi Hormuško ožino.