ZDA v skrbeh zaradi vse večje diplomatske izolacije Izraela

Medtem ko število mrtvih v Gazi narašča, prebivalcem grozi vse večja lakota, prebivalci so razseljeni, ZDA pa so v skrbeh zaradi vse večje diplomatske izolacije Izraela. Veliko tradicionalnih zaveznic se namreč vse bolj obrača stran od Izraela, kar bi lahko pomenilo, da bo Izrael vse bolj osamljen na političnem prizorišču.

Države, ki tradicionalno sicer podpirajo Izrael, so se začele rahlo oddaljevati od te države, je dejal svetovalec Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan. Njegove besede sledijo napovedim Irske, Norveške in Španije, da bodo prihodnji teden tudi uradno priznale palestinsko državo, prav tako si Bidnova administracija in Kongres prizadevata, da bi uskladila odziv na odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), da zahteva nalog za aretacijo izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja zaradi zločinov v Gazi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu FOTO: AP icon-expand

Na novinarsko vprašanje v Beli hiši, ali ga skrbi diplomatska izolacija Izraela, je Sullivan odgovoril pritrdilno, piše Guardian. "Mislim, da je to pošteno vprašanje," je dodal. "Kot država, ki v mednarodnih forumih, kot so Združeni narodi, odločno zagovarja Izrael, vsekakor opažamo, da se glasovi, tudi tisti, ki so prej podpirali Izrael, vse bolj pomikajo v drugo smer. To nas skrbi, saj menimo, da to ne prispeva k dolgoročni varnosti Izraela." Po mnenju Sullivana je najboljši način, da Izrael še naprej izvaja svojo strategijo premagovanja Hamasa v Gazi, hkrati pa si prizadeva zaščititi civiliste in zagotoviti dostavo humanitarne pomoči. A ob tem bi se Izrael moral zavzemati še za rešitev dveh držav, čemur Netanjahujeva vlada ostro nasprotuje, kot del regionalne rešitve, ki bi Izrael povezala z arabskimi državami.