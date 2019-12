'ZDA smo ponudili nov sporazum o jedrski razorožitvi, a nismo prejeli odgovora'

Dejal je tudi, da je Rusija z ZDA pripravljena skleniti nov sporazum Start o jedrski razorožitvi. "Mi smo dali svoje predloge," je izpostavil in dodal, da niso prejeli nobenega odgovora nanje. Ponovil je, da je Rusija tudi pripravljena podaljšati sedanji sporazum.

najdlje pa je Putin na vprašanja novinarjev odgovarjal leta 2008 - štiri ure in 40 minut. Letos je bil krajši.

Ruskega predsednika tudi skrbijo izjave ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega o možnosti revizije sporazuma iz Minska za končanje vojne in normalizacijo odnosov na vzhodu Ukrajine. Ukrajina po Putinovem mnenju potrebuje neposredni dialog z oblastmi na vzhodu Ukrajine, a oblasti v Kijevu tega ne želijo. Zatrdil je tudi, da v Donecku ni tujih vojakov, so pa po njegovih besedah na obeh straneh tudi plačanci.

Putin je zatrdil, da Rusija želi obdržati tranzit plina čez Ukrajino tudi po začetku delovanja novih plinovodov Severni tok, Severni tok 2 in Turški tok, ki bodo obšli Ukrajino.

Komentiral je tudi odločitev Svetovne antidopinške agencije WADA o izključitvi ruskih športnikov z velikih športnih tekmovanj, češ da je nepravična in v nasprotju z zdravo pametjo. Po njegovem bi morali zaradi dopinga kaznovati posameznike, ne pa da zaradi tega trpijo vsi športniki.

Izrazil je tudi nasprotovanje temu, da bi posmrtne ostanke nekdanjega sovjetskega voditelja Vladimirja Iljiča Lenina prekopali iz njegovega mavzoleja na moskovskem Rdečem trgu, vsaj dokler so že živi ljudje, ki svojo usodo povezujejo z določenimi dosežki iz obdobja Sovjetske zveze. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je to že 15. Putinova letna novinarska konferenca, zanjo pa je letos akreditiranih rekordnih 1895 novinarjev.

Prvo tovrstno novinarsko konferenco je Putin imel leta 2001, na njej je bilo 500 novinarjev in je bila najkrajša doslej, saj je trajala uro in 35 minut. Od leta 2004 so bile vse daljše od treh ur.