ZDA pred pogajanji pozvale Američane k takojšnjemu odhodu iz Irana

Virtualno veleposlaništvo ZDA v Iranu je zgodaj zjutraj izdalo varnostno opozorilo, v katerem Američane poziva, naj takoj zapustijo državo in si pripravijo načrte, ki ne vključujejo pomoči ameriške vlade. Opozorilo sovpada s pogajanji v Omanu, kjer se trenutno sestajajo predstavniki obeh držav, vendar brez jasnih znakov, da sta strani uskladili ključna vprašanja, poroča CNBC.
Pogajanja so prva uradna srečanja po lanskoletni eskalaciji, ko je regionalni konflikt prerasel v neposredne ameriške napade na iranske jedrske objekte.
Ameriško delegacijo vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner, iransko pa zunanji minister Abbas Araghchi. Namen pogovorov je sprva usmerjen predvsem na iranski jedrski program in odpravo sankcij, hkrati pa se obe strani spopadata z razhajanji glede širšega dnevnega reda.
Ameriška stran pod Trumpovo administracijo je, po poročanju Al Jazeere, prišla na pogajanja z maksimalističnimi zahtevami, ki vključujejo popolno omejitev iranskega jedrskega programa, nadzor nad raketnimi zmogljivostmi in prekinitev podpore regionalnim oboroženim skupinam. ZDA so hkrati okrepile sankcije, ki so močno prizadele iransko gospodarstvo in povzročile visoko inflacijo.
Pogajanja potekajo v neobičajnih razmerah, ob hudi gospodarski krizi v Iranu, množičnih protestih in ameriški vojaški prisotnosti v regiji. Iran si prizadeva preprečiti vojaški spopad, ZDA pa vztrajajo pri svojih zahtevah.
Pred pogajanji so mediatorji iz Katarja, Turčije in Egipta predstavili okvir ključnih načel za pogajanja, ki vključuje začasno prepoved obogatitve urana, premik obstoječih zalog v tretje države in "sporazum o neagresiji" med Washingtonom in Teheranom.
Oman je že sporočil, da so se pogovori med ZDA in Iranom v Muškatu osredotočili na pripravo ustreznih pogojev za nadaljevanje diplomatskih in tehničnih pogajanj. Po objavi na družbenem omrežju X je omanski zunanji minister Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi poudaril, da si vse strani prizadevajo zagotoviti uspeh pogajanj z namenom doseganja trajne varnosti in stabilnosti v regiji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.