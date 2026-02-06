Naslovnica
Tujina

ZDA pred pogajanji pozvale Američane k takojšnjemu odhodu iz Irana

06. 02. 2026 11.39

Avtor:
L.M.
Iran, ZDA

ZDA so izdale varnostno opozorilo, s katerim Američane pozivajo k takojšnjemu odhodu iz Irana. Opozorilo sovpada s pogajanji v Omanu, kjer se predstavniki obeh držav sestajajo, vendar ključna vprašanja glede iranskega jedrskega programa, raketnega razvoja in regionalnega vpliva ostajajo nerešena.

Virtualno veleposlaništvo ZDA v Iranu je zgodaj zjutraj izdalo varnostno opozorilo, v katerem Američane poziva, naj takoj zapustijo državo in si pripravijo načrte, ki ne vključujejo pomoči ameriške vlade. Opozorilo sovpada s pogajanji v Omanu, kjer se trenutno sestajajo predstavniki obeh držav, vendar brez jasnih znakov, da sta strani uskladili ključna vprašanja, poroča CNBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pogajanja so prva uradna srečanja po lanskoletni eskalaciji, ko je regionalni konflikt prerasel v neposredne ameriške napade na iranske jedrske objekte.

Ameriško delegacijo vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner, iransko pa zunanji minister Abbas Araghchi. Namen pogovorov je sprva usmerjen predvsem na iranski jedrski program in odpravo sankcij, hkrati pa se obe strani spopadata z razhajanji glede širšega dnevnega reda.

Ameriška stran pod Trumpovo administracijo je, po poročanju Al Jazeere, prišla na pogajanja z maksimalističnimi zahtevami, ki vključujejo popolno omejitev iranskega jedrskega programa, nadzor nad raketnimi zmogljivostmi in prekinitev podpore regionalnim oboroženim skupinam. ZDA so hkrati okrepile sankcije, ki so močno prizadele iransko gospodarstvo in povzročile visoko inflacijo.

Pogajnja Irana in ZDA
Pogajnja Irana in ZDA
FOTO: AP

Pogajanja potekajo v neobičajnih razmerah, ob hudi gospodarski krizi v Iranu, množičnih protestih in ameriški vojaški prisotnosti v regiji. Iran si prizadeva preprečiti vojaški spopad, ZDA pa vztrajajo pri svojih zahtevah.

Pred pogajanji so mediatorji iz Katarja, Turčije in Egipta predstavili okvir ključnih načel za pogajanja, ki vključuje začasno prepoved obogatitve urana, premik obstoječih zalog v tretje države in "sporazum o neagresiji" med Washingtonom in Teheranom.

Oman je že sporočil, da so se pogovori med ZDA in Iranom v Muškatu osredotočili na pripravo ustreznih pogojev za nadaljevanje diplomatskih in tehničnih pogajanj. Po objavi na družbenem omrežju X je omanski zunanji minister Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi poudaril, da si vse strani prizadevajo zagotoviti uspeh pogajanj z namenom doseganja trajne varnosti in stabilnosti v regiji.

ZDA Iran pogajanja jedrski program varnostno opozorilo

Na priljubljenem otoku umrli štirje britanski turisti, več kot sto jih je zbolelo

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
06. 02. 2026 12.57
Aha, nekaj bo, že KLM in nekaj letalskih družb kensla avione za Middle East. A resno? Netanjahujev plan iz 2003 se uresničuje naprej, dobr de je največji pobijalec za Hitlerjem prav Žid. In vi mene prepričujete naj volim slovensko vejo netanjahuja, SDS, seveda ja. Sicer kopenskega napada ne bo, ker je Iran prevelik, ampak upam, resno upam, da ne bo naftne krize in vlade Janeza Janše, kot je bila 2022 energetsko splošna. Dost vas mam desnjakov in vaših kriz in Brexitov in carin in ne vem kaj. Ste izključno za svoj biznis in biznis miljarderjev...
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
06. 02. 2026 13.05
V drugih novicah, veste, da je izraelsko - ameriško podprt novi predsednik Sirije, bivši terorist prevzel nadzor nad kurdskimi območji. Kurdi so imeli pod strogim nadzorom tri taborišča, kjer so zaprli vse bivše ISISovce. No, morali so jih zapustiti, in tako je vsaj 100 folka pobegnilo neznano kam. Sem vam rekel, da se te ljudi potrebuje, da bodo pod marelo ZDA delali štale po svetu, sem vam rekel ! In vi boste proti Titu govoril in neuvrščenih, bil je mir in razvoj ! Tole je pa smao kriza za krizo sm krizo pri krizi...
Odgovori
0 0
Wolfman
06. 02. 2026 12.32
V kolikor Trump ne napade Iran, bo Izrael besen in Trumpa ter njegovo družino bo obiskal Mossad. Namreč, Izrael si ne sme privoščiti miru na Bližnjem vzhodu, dokler izvaja genocid v Gazi in kruto pobija nedolžne otroke. Trump mora napasti Iran, sicer bo s Trumpom konec.
Odgovori
+0
1 1
sabro4
06. 02. 2026 12.38
dovolj da objavijo kake filmčke z Epstein party.............
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
06. 02. 2026 12.52
Tako je, v kolikor ga ne bodo požrli Izraelci al8 pa ga bodo doma v ZDA kar vplinili kot je tradicija.
Odgovori
-1
0 1
JAZsemTI
06. 02. 2026 12.23
Vedno bolj je očitno, da Izrael z Epsteinovimi dokumenti drži Trumpa za jajca. Ni druge razlage za to, amerikanci rinejo v očitno katastrofo saj bodo dobili svojo proksi vojno z Rusijo in Kitajsko, ki podpirata Iran. Pa tankat bo treba dokler je še kaj🤔
Odgovori
+1
4 3
veneti
06. 02. 2026 12.02
Glede na to da ne poročate čisto nič o tem me čudi da ljudje sploh vedo kaj se tam dogaja. Na tisoče so jih pobili Islamisti. Ampak seveda če se samo poškoduje kakega otroka v Gazi je treba 10 naslovnic in 5 dni poročati o tem. Vsi vidijo vašo hipokrizijo.
Odgovori
-1
4 5
Aleksei Kaar
06. 02. 2026 12.16
Predvidevam da imaš info iz prve roke?
Odgovori
+0
3 3
Wolfman
06. 02. 2026 12.39
Ti je vse povedal, ampak tvoj intelekt ni na ravni razumevanja!
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
06. 02. 2026 12.01
Ajde trumpet pokaži kaj znaš
Odgovori
-1
3 4
Aleksei Kaar
06. 02. 2026 12.03
Nič ne zna. On se je rodil, da bo dvorni norček. Aja, zna se podelati v hlače, kot je to storil pred javnostjo v beli hiši. Kroži posnetek.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
