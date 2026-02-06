ZDA pred pogajanji pozvale Američane k takojšnjemu odhodu iz Irana

Virtualno veleposlaništvo ZDA v Iranu je zgodaj zjutraj izdalo varnostno opozorilo, v katerem Američane poziva, naj takoj zapustijo državo in si pripravijo načrte, ki ne vključujejo pomoči ameriške vlade. Opozorilo sovpada s pogajanji v Omanu, kjer se trenutno sestajajo predstavniki obeh držav, vendar brez jasnih znakov, da sta strani uskladili ključna vprašanja, poroča CNBC .

Pogajanja so prva uradna srečanja po lanskoletni eskalaciji, ko je regionalni konflikt prerasel v neposredne ameriške napade na iranske jedrske objekte.

Ameriško delegacijo vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner, iransko pa zunanji minister Abbas Araghchi. Namen pogovorov je sprva usmerjen predvsem na iranski jedrski program in odpravo sankcij, hkrati pa se obe strani spopadata z razhajanji glede širšega dnevnega reda.

Ameriška stran pod Trumpovo administracijo je, po poročanju Al Jazeere, prišla na pogajanja z maksimalističnimi zahtevami, ki vključujejo popolno omejitev iranskega jedrskega programa, nadzor nad raketnimi zmogljivostmi in prekinitev podpore regionalnim oboroženim skupinam. ZDA so hkrati okrepile sankcije, ki so močno prizadele iransko gospodarstvo in povzročile visoko inflacijo.