ZDA so se odpovedale načrtom za nakup Grenlandije

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je ob obisku Grenlandije izpostavil, da tam nikakor ni zato, da bi kupil otok, ampak se je tam po štiridnevnem potovanju srečal z zunanjimi ministri držav, ki mejijo na Arktiko. Kot poroča Guardian , je na vprašanje, ali lahko potrdi, da so ZDA dokončno opustile željo po nakupu Grenlandije, z nasmehom dejal: "Lahko potrdim, da to drži."

ZDA zatrjujejo, da so se odpovedale načrtom za nakup Grenlandije.

Trump razburil z napovedjo, da bo kupil Grenladijo

Pred več kot letom dni je razburila novica, da si takratni predsednik ZDA Donald Trump prizadeva, da bi ZDA kupile Grenlandijo. Trump se je zanimal za naravne vire in geopolitični pomen otoka, ki ga večinoma prekriva led. Mnogi so idejo razumeli kot šalo, pa tudi žalitev Danske in prebivalcev Grenlandije.