ZDA so se zadnji trenutek izognile prekinitvi delovanja vlade

Ameriški kongres ni sprejel ustreznih zakonov o proračunski porabi in vlada se že dlje časa financira z začasnimi zakoni. Zadnji tak se je iztekel danes zjutraj, in če ne bi bilo dogovora, bi zvezni uslužbenci prihodnji teden morali predčasno na praznične dopuste.

Republikanci in demokrati v predstavniškem domu kongresa so se v začetku tedna dogovorili o podaljšanju financiranja do sredine marca prihodnje leto. Nato pa se je oglasil bodoči minister za racionalizacijo vlade milijarder Elon Musk in izrazil nasprotovanje dogovoru.

Pridružil se mu je še novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je zahteval, da predlog vsebuje tudi povišanje zgornje dovoljene meje javnega dolga za dve leti.

Predsedniku predstavniškega doma republikancu Miku Johnsonu nato ni preostalo drugega, kot da to upošteva v predlogu. Trump ga je odobril, vendar so ta teden proti glasovali vsi demokrati ter celo nekaj deset republikancev. Johnson se je nato Trumpu navkljub vrnil k izvirnemu dogovoru z demokrati brez povišanja meje javnega dolga in tokrat so vsi demokrati z izjemo enega glasovali za.