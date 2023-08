ZDA so zaostrile vizumski režim z Madžarsko

V skladu z ameriškim programom za odpravo vizumov lahko državljani sodelujočih držav, ki v ZDA potujejo v turistične in poslovne namene, tam preživijo do 90 dni brez vizuma. Pri tem se morajo zgolj prijaviti v elektronski sistem za avtorizacijo potovanja ESTA.

Kmalu po prihodu na oblast leta 2010 je namreč vlada madžarskega premierja Viktorja Orbana podelila državljanstva številnim etničnim Madžarom v tujini, med drugim v Romuniji, Ukrajini in v Sloveniji. Kritiki so že takrat opozarjali, da si je konservativni voditelj s tem zgolj želel povečati svojo volilno bazo.

"Madžarska vlada je izdala več sto tisoč potnih listin kot del poenostavljenega programa naturalizacije brez vzpostavljenih strogih mehanizmov za preverjanje identitete," je opozoril ameriški veleposlanik v Budimpešti David Pressman.

Washington se je glede tega varnostnega izziva z Madžarsko pogajal že vrsto let, je dejal in dodal, da to ni bil rezultat, ki so si ga želele ZDA.