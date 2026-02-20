Naslovnica
Tujina

ZDA so ZN poravnale 160 milijonov dolarjev od skupaj štirih milijard dolga

Washington, 20. 02. 2026 06.58

Avtor:
K.H. STA
Sedež ZN

Vlada Donalda Trumpa je prejšnji teden Združenim narodom plačala 160 milijonov dolarjev dolga za redni proračun svetovne organizacije, poročajo ameriški mediji. ZDA v redni proračun ZN dolgujejo več kot dve milijardi dolarjev, dodatnih 1,8 milijarde pa v posebni proračun za mirovne operacije ZN.

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) Stephane Dujarric je za tiskovno agencijo AP potrdil delno plačilo, ki pa ni dovolj za nadaljevanje normalnega dela organizacije.

ZDA v redni proračun ZN dolgujejo 2,2 milijarde dolarjev (1,87 milijarde evrov), od tega 767 milijonov dolarjev (652,49 milijarde evrov) samo za letos. Poleg tega dolgujejo še 1,8 milijarde dolarjev (1,53 milijarde evrov) v posebni proračun za mirovne operacije ZN, navaja Newsweek.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek vodil prvo zasedanje svojega Odbora za mir v Gazi, ki naj bi imel ambicije, da prevzame vlogo ZN pri reševanju svetovnih kriz. Vendar pa je Trump na koncu zasedanja odbora dejal, da bodo ZDA sodelovale z ZN. Dodal je, da bo njegova vlada celo pomagala pri obnovi sedeža ZN.

"Rad vidim lepa poslopja. Rad vidim urejena poslopja, da ne delujejo kot propadajoča. Tega ne maramo in bomo opravili delo z ZN," je dejal Trump.

zda združeni narodi donald trump

Trump Iranu dal 10–15 dni časa za dogovor

