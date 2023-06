ZDA sprejele sankcije proti skupini Wagner zaradi afriškega zlata

Finančno ministrstvo ZDA je sporočilo, da Wagner financira svoje dejavnosti deloma tudi z izkoriščanjem naravnih virov v Srednjeafriški republiki in Maliju.

Sankcije, ki uvajajo zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved poslovanja, so uvedene tudi proti podjetju Industrial Resources General Trading s sedežem v Dubaju, ki bi naj za Prigožina opravljalo računovodske storitve.

Sankcije so uvedene proti podjetjema Midas Resources, ki upravlja z rudniki zlata v Srednjeafriški republiki, in Diamville, ki v isti državi odkupuje zlato in diamante. Obe podjetji naj bi imel v lasti Prigožin.

Preden so se usmerili v Ukrajino, kjer so pomagali pri Putinovi okupaciji sosednje države, so bili člani skupine Wagner najbolj znani po nasilju v afriških državah.

State Department je Wagner obtožil vrste zlorab človekovih pravic in poziva afriške države, naj s skupino ne sodelujejo.

ZN so maja poročali, da so bili tuji plačanci, ki so jih ZDA identificirale kot člane skupine Wagner, lani marca vpleteni v pokol 500 ljudi v Maliju.