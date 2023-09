ZDA pozivajo Srbijo, naj s kosovske meje umakne vojsko

Po njegovih besedah je ameriški državni sekretar Antony Blinken telefoniral srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in pozval k "takojšnji deeskalaciji in vrnitvi k dialogu". Kirby je tudi povedal, da je ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan govoril s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem , poroča BBC.

Nedeljski strelski spopad in umor kosovskega policista v samostanu v vasi Banjska po njegovih besedah ni bil naključen. "Bil je zelo prefinjen napad, saj je vključeval veliko število ljudi, vozil in opreme ter zahteval mnogo usposabljanja. Ni videti, da bi šlo za skupino posameznikov, ki se je zbrala."

"Spremljamo obsežno namestitev srbske vojske ob meji s Kosovom. Ta operacija vključuje razporeditev topništva, tankov in mehaniziranih pehotnih enot brez primere. To je skrb zbujajoče," je novinarjem povedal John Kirby in v imenu ZDA Srbijo pozval, naj svoje sile umakne z meje.

Vučić sicer ni neposredno zanikal, da so okrepili svoje sile na meji s Kosovom, je pa zavrnil trditve, da so te v pripravljenosti. "Zanikal sem neresnice o najvišji stopnji bojne pripravljenosti naših sil, ker tega preprosto nisem podpisal in to ne drži," je dejal. "Nimamo niti polovice vojakov, kot smo jih imeli pred dvema ali tremi meseci."

Brez navajanja podrobnosti je Kirby dodal še, da bo zveza Nato povečala prisotnost svojih mirovnih sil na Kosovu, kjer ima trenutno 4500 vojakov. To bo že druga krepitev prisotnosti Natovih sil v okviru misije Kfor v treh mesecih.

Nato pošilja okrepitve na sever Kosova

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je sicer že v petek sporočil, da bo zveza Nato v okviru misije Kfor na Kosovo poslala okrepitve.

Severnoatlantski svet – glavni politični organ za sprejemanje odločitev znotraj zveze Nato – je odločitev o okrepitvi Kforjevih enot sprejel v četrtek, je v petek sporočil generalni sekretar Nata na spletni strani zveze. Dodal je, da prisotnost Kforja krepijo že od maja, in poudaril, da so jo po potrebi pripravljeni dodatno prilagoditi.

"Natova misija Kfor ohranja vidno in hitro odzivno prisotnost po celotnem Kosovu. Vedno bomo sprejemali vse potrebne ukrepe za ohranitev varnega okolja in svobode gibanja za vse ljudi, ki živijo na Kosovu. To počnemo nepristransko in v skladu z našim mandatom Združenih narodov," je še pojasnil.

Sporočilo generalnega sekretarja prihaja dan po tem, ko je tiskovni predstavnik Kforja, polkovnik Andrea Gallieni, za albanski portal ABC News zanikal okrepitve Natove misije na Kosovu in dejal, da so enote skoncentrirane le na najobčutljivejših območjih.

Članice Nata so na petkovi seji sveta izrazile globoko zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti na severu Kosova. Vse strani so pozvale, naj nemudoma poskrbijo za deeskalacijo. Obenem so še pozvale Beograd in Prištino, naj se vključita v dialog pod okriljem Evropske unije. To je po njihovi oceni edini način za rešitev odprtih vprašanj ter ključnega pomena za trajno varnost na Kosovu in stabilnost v regiji.