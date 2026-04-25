Tujina

ZDA: Stališče ZDA do Falklandskega otočja ostaja nevtralno

Washington, 25. 04. 2026 08.29 pred 3 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
U.Z. STA
Falklandski otoki

Stališče ZDA do Falklandskega otočja ostaja nevtralno, je v petek sporočil State Department, potem ko je v javnost prišlo interno elektronsko sporočilo Pentagona, v katerem naj bi pisalo, da bi lahko Washington ponovno preučil svoje stališče glede suverenosti nad otočjem, predmetom dolgoletnega spora med Združenim kraljestvom in Argentino.

"Naše stališče glede otokov ostaja nevtralno. Priznavamo, da obstajajo nasprotujoči si zahtevki za suverenost med Argentino in Združenim kraljestvom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta.

Dodal je, da Washington priznava de facto britansko upravljanje otočja, ne da bi se opredelil do vprašanja suverenosti nad njim.

V internem sporočilu, ki naj bi po navedbah ameriškega vladnega vira krožilo v visokih krogih Pentagona, je izraženo nezadovoljstvo nad zaveznicami, ki da ZDA niso podprle v vojni z Iranom. V njem naj bi med drugim pisalo, da bi ZDA bi lahko ponovno premislile svoje diplomatsko stališče glede suverenosti Združenega kraljestva nad Falklandi.

To britansko čezmorsko ozemlje v jugozahodnem Atlantskem oceanu je že dolgo predmet spora med Londonom in Buenos Airesom, ki sta se zaradi otokov leta 1982 tudi zapletla v desettedensko vojno. Tamkajšnji prebivalci so na referendumu leta 2013 z veliko večino izrazili željo, da ostanejo britansko ozemlje.

V elektronskem sporočilu Pentagona je sicer omenjena tudi možnost suspenza Španije v zvezi Nato.

falklandski otoki zda nevtralnost pentagon
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

slovenc59
25. 04. 2026 19.07
Pa ka te briga Falkland isl, brigaj se zase in svojo ameriko ki ti bo ravno razpadlo, tele jedno ! A ti sploh veš kje so Falklandi ! Po mojem je prvič slišal prejšnji dan.....
Kranjski domoljub
25. 04. 2026 11.07
Se pravi samo izrael se še stotič ne drži primirja. Pa kaj smo v evropi res čreda deiblov da niso zmožni ustavit to malo bolano državo.
Kranjski domoljub
25. 04. 2026 11.04
Enostavo je treba raspustit nato in naredit evropsko vojsko z neutralno ukrajino. Ali pa enostvano zvlečet ukrajino in rusijo v evropsko unijo.
poper00
25. 04. 2026 12.15
++
Rudar
25. 04. 2026 16.45
Će že Rusijo, ki večji del ni v Evropi, dejmo še Bangladeš in S. Korejo.
Wolfman
25. 04. 2026 10.22
V vojski ZDA pa prijaja do hudih trenj in skrbi. Namreč upokojeni marinci ter še marinci na višjih položajih so vztrajni, da svojih otrok ne bodo več pošilljali v takšno vojsko, ki jo vodi Dondld Trump proti Iranu.
Rudar
25. 04. 2026 16.46
Vir? Blic?
Zmaga Ukrajini .
25. 04. 2026 10.00
Še dobro, da so sporočili. Le kaj bi bilo, če ne bi?! Očitno imajo probleme z uhajanjem informacij in zdaj gasijo požar.
borjac
25. 04. 2026 09.30
ZDA so izdajalci zaveznikov .
