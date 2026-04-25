ZDA: Stališče ZDA do Falklandskega otočja ostaja nevtralno

"Naše stališče glede otokov ostaja nevtralno. Priznavamo, da obstajajo nasprotujoči si zahtevki za suverenost med Argentino in Združenim kraljestvom," je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta.

Dodal je, da Washington priznava de facto britansko upravljanje otočja, ne da bi se opredelil do vprašanja suverenosti nad njim.

V internem sporočilu, ki naj bi po navedbah ameriškega vladnega vira krožilo v visokih krogih Pentagona, je izraženo nezadovoljstvo nad zaveznicami, ki da ZDA niso podprle v vojni z Iranom. V njem naj bi med drugim pisalo, da bi ZDA bi lahko ponovno premislile svoje diplomatsko stališče glede suverenosti Združenega kraljestva nad Falklandi.

To britansko čezmorsko ozemlje v jugozahodnem Atlantskem oceanu je že dolgo predmet spora med Londonom in Buenos Airesom, ki sta se zaradi otokov leta 1982 tudi zapletla v desettedensko vojno. Tamkajšnji prebivalci so na referendumu leta 2013 z veliko večino izrazili željo, da ostanejo britansko ozemlje.

V elektronskem sporočilu Pentagona je sicer omenjena tudi možnost suspenza Španije v zvezi Nato.