ZDA sudansko RSF obtožile genocida in uvedle sankcije proti njihovemu vodji

Sudanske paravojaške Sile za hitro posredovanje (RSF) in zavezniške milice so odgovorne za umore "moških, dečkov in celo dojenčkov" in za brutalno spolno nasilje nad ženskami na etnični osnovi, je po poročanju britanskega BBC pojasnil državni sekretar ZDA Antony Blinken. Kot je dodal, so milice napadale tudi prebegle civiliste in ubijale nedolžne ljudi, ki so bežali pred spopadom.

"Na podlagi teh informacij je mogoče sklepati, da so pripadniki RSF in zavezniških milic v Sudanu zagrešili genocid," je dejal Blinken.

RSF je v odzivu ZDA obtožila dvojnih meril in neučinkovitega reševanja trenutne krize.

"Ta odločitev (...) izraža neuspeh administracije (predsednika ZDA Joeja Bidna) pri reševanju sudanske krize in njena dvojna merila," je na omrežju X zapisal svetovalec vodje RSF Al-Basha Mohamed Tbaeq. Dodal je, da bi odločitev ZDA lahko še poglobila krizo v Sudanu in ovirala pogajanja za odpravo temeljnih vzrokov vojne.

Državljanska vojna med sudansko vojsko in silami RSF je izbruhnila aprila lani po večmesečnih napetostih med poveljnikom vojske Abdelom Fatahom Al Burhanom in njegovim nekdanjim namestnikom ter vodjo RSF Mohamedom Hamdanom Dagalom.