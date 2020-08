ZDA bi Sudan za 280 milijonov evrov odstranile z zloglasnega seznama

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v torek obiskal glavno mesto Sudana - Kartum, kjer je želel poudariti, da ZDA podpirajo novo prehodno vlado, ki je oblast prevzela lani, po padcuOmarja al Baširja,poroča The Guardian.

Pompeo, ki se je zavzemal tudi za boljše vezi med Sudanom in Izraelom, je s sudanskim premierjem Abdallo Hamdokom razpravljal o odpravi sankcij. ZDA so v zadnjih letih začele postopno obnavljati odnose s Sudanom, vendar vztrajajo, da morajo, preden državo zbrišejo s seznama, najprej rešiti še nerešene pravne zahteve. Na seznamu so sicer še Severna Koreja, Iran in Sirija.

Sudan je na seznamu od leta 1993, zato se sooča z vrsto škodljivih ukrepov, vključno z zavrnitvijo prepotrebne finančne pomoči mednarodnih večstranskih institucij. Dvojno bombardiranje veleposlaništev v Tanzaniji in Keniji leta 1998 je bilo delo Al Kaide, ki jo je takrat iz Afganistana vodil Osama bin Laden. Umrlo je več kot 224 ljudi, 4000 je bilo ranjenih.

Krivično je, da mora nova reformistična vlada trpeti zaradi prekrškov padlega diktatorja

Sodišča v ZDA so Sudan spoznala za krivega, saj da je zagotovil bistveno podporo Al Kaidi, ko je med letoma 1991 in 1996 v državi deloval Bin Laden. Ministri, opozicijski voditelji in običajni ljudje so zaradi več milijonskega plačila ZDA izrazili zaskrbljenost. Pritožili so se, da je krivično, da mora nova reformistična vlada trpeti zaradi prekrškov padlega diktatorja.

32-letni Mohamed Babiker je ZDA obtožil, da so povečale težave v Sudanu. "Nasprotovali smo režimu in ga zrušili. Zdaj moramo plačati za njegove napake," je dejal.

Shamael al-Noor, udeleženka množičnih protestov, ki so privedli do umika Baširja, je dejala, da bi morala Amerika Sudan s seznama držav, ki podpirajo terorizem, odstraniti takoj, ko je padel Bašir. "Terorizem je bil povezan z ideologijo nekdanjega režima. Nepravično je, da Sudan ostane na seznamu, medtem ko so se ljudje uprli terorizmu padlega režima," je dejala.

Washington je zavrnil ponudbo, da bi jim izročili skrajnega vodjo

Nekateri zahtevek za odškodnino izpodbijajo tudi zato, ker je Sudan z ZDA skušal sodelovati pri izgonu Bin Ladna in poudarjajo, da so se napadi zgodili dve leti po tem, ko je v Sudanu rojeni ekstremist zapustil državo.

Hassan Abdulrahman, ki je bil v Sudanu obrambni minister v času Bin Ladna, je dejal, da je Washington zavrnil ponudbo, da bi jim izročili skrajnega vodjo. "Politiki so predlagali, da ga pošljemo Američanom, vendar so Američani ponudbo zavrnili. Sudanci so rekli tudi, da so pripravljeni pridržati Bin Ladna," je dejal Abdulrahman. Ameriški uradniki na takratnih ključnih protiterorističnih položajih trdijo, da ponudba Sudana ni bila resna. Bin Ladna je Kartum na koncu izgnal, slednji pa je varno zatočišče našel v vzhodnem Afganistanu, ki je bil takrat pod nadzorom vojnih poveljnikov.

Sudan bo verjetno primoran sprejeti ponudbo Američanov

Predlagani odškodninski dogovor sledi predhodnemu plačilu manjše vsote žrtvam drugega napada Al Kaide na vojni ladji tik ob morju Aden v Jemnu leta 2000. Glede na trenutni gospodarski položaj, ki ga je desetletja pohabljala Baširjeva vlada, stalne notranje konflikte, nedavne politične pretrese in pandemijo koronavirusa, Sudan nima zares veliko izbire in bo po vsej verjetnosti primoran sprejeti ponudbo Američanov, še poroča The Guardian.

Po podatkih OZN se okrog 10 milijonov ljudi v Sudanu spopada s pomanjkanjem hrane, junija pa jih je doletela 130 odstotna inflacija.