ZDA: Temna senca izgubljenega poletja

Milijone mladih Američanov je poletje pričakalo z razmišljanjem o praksah, poletnih šolah, tečajih na javnih univerzah ali sezonskih zaposlitvah. Pandemija ni samo z enim zamahom vse izbrisala, val nezaposlenosti je najbolj udaril po mladih, ki jih čaka dolgo, prazno poletje.

icon-expand Mlade Američane čaka brezdelno poletje, a se ga ne veselijo. FOTO: AP

Ameriški urad za statistiko je izmeril, da je nezaposlenost med mladimi od 16 do 24 leta poskočila na dobrih 27 odstotkov (statistika meri koliko ljudi v tej starostni skupini aktivno išče delo, a ga ne najde). Mladi delavci so bili skoncentrirani v tistih delih gospodarstva, ki so jih ukrepi za boj proti širjenju okužbe najbolj prizadeli, gostinstvo, trgovine, turizem, zabava. Generacija Z, kot so poimenovali rojene med 1995 in 2015, se sooča z dramatičnimi spremembami tudi pri njihovem šolanju, saj so usahnile ponudbe za praktično izobraževanje in nabiranje izkušenj, ki so bogatile življenjepise. Tudi najstniki in mladi, ki so računali na sezonska poletna dela, bodo bržčas ostali praznih rok. Še nobena generacija v povojnem obdobju se ni soočila s takšnim deležem nezaposlenih. K temu je pripomoglo tudi zaprtje številnih programov, ki so jim prek poletnega dela omogočali spodoben zaslužek. Ukinjena je tretjina delovnih praks, ki so jih ponujala številna podjetja, ostale so skrajšane, prestavljene ali potekajo prek spleta. Ob tem se s prekinitvijo šolanja sooča več kot 50 milijonov učencev in študentov. Praznino so skušali zapolniti z učenjem na daljavo, toda to je težavno za revne in mlade na podeželju s slabšim dostopom do interneta. Petina srednješolcev opušča misel na študij, drugi so začeli razmišljati o cenejših javnih univerzah, namesto dragih zasebnih.

icon-expand Študentje so večinoma ostali brez slovesnih podelitev diplom, bolj resna težava je porušen trg delovne sile, ki jih čaka. FOTO: AP

Recesija, ki jo je sprožila pandemija, generacijo Z potiska globoko v finančno negotovost, posledice pa se širijo tudi na njihove družine. Mnogi so s poletnim delom pomagali pri plačevanju družinskih računov, kar bo še poglobilo težave ameriških družin, ki se soočajo z upadom dohodkov. Poleg tega se bodo mladi, ki so končali šolanje, znašli v položaju, ko jim je na voljo zelo malo državne pomoči. Za nadomestilo za nezaposlenost moraš najprej imeti službo in jo potem izgubiti. "Zanje ni nikakršnega olajšanja, čeprav bodo ravno tako brez zaposlitve zaradi virusa, kot so starejši, ki so izgubili delo," ugotavlja Heidi Shierholziz mnenjske organizacije EPI in nekdanja glavna ekonomistka na ministrstvu za delo. Številne raziskave vedno znova kažejo, da prihod na trg dela v času recesije pomeni nižje zaslužke tudi v prihodnjih desetletjih. "Posledice so lahko dolgotrajne. Težko prideš do delovnega mesta, če imaš službo, ta pogosto ni za izobrazbo, ki si ji pridobil. To te potisne na stranski tir. Ko se gospodarstvo pobere, si nekoliko manj zaželen kot nekdo svež z univerze, ki zadnji dve leti ni stregel v Starbucksu," je Shierholzova ponazorila posledice. Morda bodo delodajalci pripravljeni spregledati luknje v življenjepisih ob razmerah, s katerimi se nismo soočili od španske gripe. Toda v prihodnjih letih lahko po napovedih pričakujemo delovni trg, na katerem bo število kvalificiranih iskalcev zaposlitve precej presegalo število razpoložljivih delovnih mest. Trpka leta milenijecev Z-jem se ni treba ozirati daleč za podobno izkušnjo. Milenijci, generacija, rojena v osemdesetih in devetdesetih, so začeli na trg delovne sile vstopati ob šoku terorističnega napada na ZDA, ki je preoblikoval državo, družine so snovali ob stisku finančne krize iz 2009, sedaj se soočajo s pandemijo, ki je izbrisala milijone delovnih mest in duši mala podjetja. Ko je večina generacije prizadeta s takšnimi finančnimi udarci, to lahko dramatično vpliva na potek njihovih življenj in njihov odnos do denarja. "Milenijci zaostajamo tako za povojno bejbibum generacijo (rojeni med 1946 in 1964) kot generacijo X (1965-1979). Zato odlašamo s pomembnimi življenjskimi mejniki, kot so nakup nepremičnin, poroke, odločanje za otroke," trdi Radmilla Suleymanova, gospodarska novinarka na Al Jazeera Digital. Po njenih besedah so se mladi po koncu študija znašli z velikimi dolgovi in brez dela, zato so postali veliko bolj previdni pri svojih odločitvah.

icon-expand Dlje kot bo trajal pandemijski gospodarski krč, več bo izgubljenih delovnih mest. FOTO: AP

Na to opozarja tudi Camille Busette iz mnenjske organizacije Brookings Institution. Finančna kriza je milenijce prisilila, da so klub dobri izobrazbi sprejemali slabše plačane službe, kot pa naj bi jim jih omogočila njihova diploma. Pogosto ta delovna mesta niso ponujala dodatnih ugodnosti, kot sta zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. "To pomeni, da verjetno za deset let zaostajajo pri običajnem varčevanju za pokojnino. Posledica vsega tega je, da so tudi njihove naložbe nižje, kot pri prejšnjih generacijah," je ugotovila Busettejeva. Tako so milenijci dlje časa živeli pri starših in so manj premožni kot sta bili predhodni generaciji v njihovih letih. Pomemben del te enačbe je naraščajoči študentski dolg, saj so vse višje šolnine vse težji mlinski kamen okoli vratu mladih ameriških generacij. Še pred finančno krizo pred desetletjem je zniževanje javnih naložb v izobraževanje povzročilo, da so morali razliko poravnati študentje, proračunske suše pa so še poslabšale ta razmerja. Tako so se znašli v popolnem viharju, po koncu dragega šolanja, so se z dolgom, ki se ga ni mogoče znebiti niti z osebnim bankrotom, znašli na trgu dela, kjer so lahko upali samo na slabše plačana delovna mesta. "Verjetno bomo čez dvajset let ugotavljali, da je bila to generacija z največjo družbeno mobilnostjo navzdol," meni Busettejeva. Od brezdelnega poletja do brezdelne generacije Pandemija je nov udarec za mlajše generacije, aprilska raziskava mnenjske organizacije Data For Progress je pokazala, da je več kot polovica Američanov, mlajših od 45, ostalo brez dela ali pa so jim zmanjšalo število delovnih ur in plačilo. Tako se soočajo z osnovnimi vprašanji, kako plačati streho nad glavo, kako postaviti hrano na mizo. Dlje kot bo trajal pandemijski gospodarski krč, težje se bodo vrnili na prejšnja delovna mesta in k prejšnjim plačilom. Mnogo je odvisno od ukrepov zvezne vlade, ta je že namenila več kot dva tisoč milijard dolarjev za pomoč gospodarstvu in ljudem, toda v praksi se denar le s težavami pretaka do ljudi.

icon-expand Počasno pretakanje pomoči do ljudi, ki so ostali bez prihodkov, že sproža jezen odzive. FOTO: AP