ZDA trdijo, da so v Siriji ubile vodjo Islamske države

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da je bil v napadu poleg Jusifa ubit še en pripadnik Islamske države (IS).

Poveljnik Centcoma Erik Kurilla je ob tem dejal, da ZDA s svojimi zavezniki in partnerji v regiji ne bodo dovolile, da bi skrajneži izkoristili trenutne razmere v Siriji za svoj vzpon.

Po njihovih informacijah želi Islamska država iz različnih zaporov po Siriji, kjer je nedavno padel režim predsednika Bašarja al Asada, "rešiti" 8000 pripadnikov ISIS. "Agresivno se bomo lotili voditeljev in operativcev, vključno s tistimi, ki poskušajo izvajati operacije izven Sirije," je zapisal Kurilla.

Islamska država je od 2014 zavzela več območji v Iraku in Siriji, v času državljanske vojne pa si prisvojila ozemlje in konec leta 2015 sama razglasila kalifat, pod njihovo ekstremistično vladavino je takrat živelo okoli 12 milijonov ljudi. Čez štiri leta so nato izgubili nadzor nad ozemljem na Bližnjem vzhodu, a vseeno nadaljevali z uporniškimi prizadevanji v delih Sirije, Iraka in Afganistana, podružnice imajo tudi v Afriki, poroča Sky News.