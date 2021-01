Bodo po nasilju v Kapitolu Trumpa odstranili s položaja?

Zdaj je pravi in skrajni čas za odstranitev Trumpa s položaja, je prepričanih vse več demokratov, ki po nasilju v Kapitolu pozivajo k uveljavitvi 25. amandmaja ameriške ustave. Ta predvideva prenos oblasti na podpredsednika ZDA, če je predsednik nezmožen opravljati svoje delo in dolžnosti. O Trumpovi odstranitvi s položaja naj bi, kot poroča več ameriških medijev, resno razpravljali člani njegovega kabineta.

V Washingtonu je zavrelo. Med potrjevanjem novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna so Trumpovi podporniki, prepričani, da mu je bila zmaga 3. novembra lani ukradena, vdrli v Kapitol, umrli so štirje ljudje. Olje na ogenj je s svojo retoriko prilival predsednik Donald Trump, zaradi spodbujanja k nasilju ga je prvič blokiral celo Twitter. Predsednik, ki se še ne more sprijazniti s porazom, je potreboval več ur, preden je svoje podpornike pozval, naj zapustijo Kapitol in gredo domov, a celo potem je ponavljal (nepotrjene) trditve o ukradenih volitvah.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi v Washingtonu prav zaradi tega razpravljali o uporabi 25. amandmaja ameriške ustave, s čimer bi za 14 dni do Bidnove inavguracije predsedniški položaj prevzel podpredsednik Mike Pence. Več ameriških medijev poroča, da naj bi o tem člani kabineta resno razpravljali na nerazkriti lokaciji. Da je zdaj pravi in skrajni čas za uveljavitev 25. amandmaja, je javno pozvalo že nekaj deset demokratov, ki jih skrbi škoda, ki jo lahko še v zadnjih 14 dneh na oblasti povzroči Trump. Vse več kritik do Trumpa in njegove retorike pa je slišati tudi iz republikanskih vrst. Eden od republikanskih senatorjev John Cornyn je celotno dogajanje tako opisal z besedami, da so "dosegli dno". 25. amandma prenos oblasti predvideva, ko je predsednik ZDA nezmožen ali neprimeren za opravljanje svojega dela in dolžnosti, oziroma določa, da predsedniški položaj prevzeme podpredsednik v primerih smrti ameriškega predsednika, njegovega odstopa ali odstranitve s položaja. Če tudi podpredsednik ne bi zmogel opravljati te funkcije, je naslednja v vrsti, po Zakonu o nasledstvu predsednika, predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi.

25. amandma je bil v preteklosti že uveljavljen, a v vseh treh primerih so ameriški predsedniki sami začasno prenesli pooblastila. Leta 1985 je tedanjega predsednika Ronalda Reagana zaradi operacije nadomestil podpredsednik George HW Bush. Podobno je svojo oblast na podpredsednika prenesel George Bush mlajši leta 2002 in 2007, ko so ga med sicer rutinsko kolonoskopijo uspavali.

Četrti odstavek amandmaja predvideva, da predsednika s položaja lahko odstranijo podpredsednik in člani kabineta. Za to je potrebnih le 12 glasov, poleg Pencea bi se za to moralo odločiti še 11 od 23 članov kabineta. Oba doma kongresa morata 21 dni zatem, ko so ju člani kabineta obvestili, da je predsednik nezmožen opravljati svoj položaj, to z dvotretjinsko večino potrditi, v nasprotnem primeru predsednik znova prevzame vse funkcije. 25. amandma je bil sprejet po atentatu na tedanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, med Američani pa je postal "priljubljen", odkar se je v Ovalno pisarno vselil Donald Trump. Iskanje termina "25. amandma" je na spletnem brskalniku Google poskočilo, ko je Trump podpisal prepoved vstopa v državo iz določenih muslimanskih držav, ko je zbolel za covidom-19, pa tudi po izdaji knjige "Fire and Fury" novinarjaMichaela Wolffa, navaja Bloomberg. Ameriški mediji so že leta 2019 poročali, da so tedaj člani Trumpove najožje ekipe razpravljali, ali oziroma kako bi Trumpa odstranili s položaja z uporabo omenjenega amandmaja. Leto predtem je v prispevku za New York Times tedaj anonimni avtor (ki se je pozneje razkril kot nekdanji šef kabineta nekdanje ministrice za domovinsko varnost Miles Taylor) med drugim zapisal, da znotraj Bele hiše obstaja nekakšno "tiho odporniško gibanje" in da se med člani kabineta "šepeta o uveljavitvi 25. amandmaja". O tem naj bi, po neuradnih informacijah ameriških medijev, razpravljal tudi tedanji namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosensteins člani pravosodnega ministrstva, potem ko je Trump odpustil direktorja FBI,Jamesa Comeyja.

icon-expand Protest Trumpovih privržencev ob razglasitvi Bidnove zmage. FOTO: AP