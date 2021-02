Demokrati v obtožnici: 'Drhal je kot napolnjeni top usmeril na kongres'

Demokratski upravitelji ustavne obtožbe iz predstavniškega doma kongresa so v svoji vlogi senatu pred začetkom sojenja bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu zapisali, da je svoje privržence usmeril proti kongresu in ogrožal življenja. Menijo, da ga mora senat obsoditi zaradi vzpodbujanja vstaje in mu prepovedati zasedanje političnih položajev.

Spomnimo, da so 6. januarja Trumpovi podporniki vdrli v ameriški kongres, da bi preprečili uradno potrditev novega ameriškega predsednika Joe Bidna oziroma prisilili republikance na čelu z nekdanjim podpredsednikom Mikom Penceom, da zmago pripišejo Trumpu. Slednji izida volitev ni nikoli priznal, namesto tega je ponavljal gesla o "ukradenih volitvah" in volilnih prevarah, ki jih nihče ni uspel dokazati. A s tem je očitno prepričal velik del svoje volilne baze, ki je prepričana, da so Trumpu ukradli zmago in drugi predsedniški mandat.

Trump je "osebno odgovoren" za vdor v Kapitol, spodbujal je vstajo, njegove besede so protest 6. januarja spremenile v "sod smodnika", sedaj že nekdanjemu predsedniku očitajo demokrati. Upravitelji nameravajo v sodnem procesu v senatu, ki se bo pričel prihodnji teden, uporabiti Trumpove besede in posnetke kot dokazno gradivo. "Dokazi so jasni. Ko so vsi drugi poskusi spreobrniti izid volitev propadli, je Trump spodbudil napad na Kapitol."