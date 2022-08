ZDA ubile vodjo Al Kaide Ajmana al Zavahirija

"Nocoj smo spet jasno pokazali, da ni pomembno, kako dolgo bo trajalo ali kje se skrivaš. Če ogrožaš naše ljudi, te bodo ZDA našle in odstranile," je dejal ameriški predsednik Joe Biden . "Nikoli ne bom dovolil Afganistanu, da spet postane zavetišče za teroriste. Ni ga več in zagotovili bomo, da se ne zgodi nič drugega. Tega terorističnega voditelja ni več," je dodal ameriški predsednik.

Napad v afganistanski prestolnici so potrdili tudi talibani. "Gre za kršitev mednarodnih načel in sporazuma iz Dohe. Takšna dejanja so ponovitev propadlih izkušenj zadnjih 20 let in so proti interesom ZDA, Afganistana in regije," so sporočili talibani, ki vladajo v Kabulu po ameriškem umiku septembra lani. Smrt enega izmed voditeljev teroristične mreže Ajmana al Zavahirija je politični obliž na rano ameriškega umika iz Afganistana, po katerem je začela javna podpora Bidnu v ZDA padati. Ob tem je ameriška podpredsednica Kamala Harris dejala: "Z umorom Al Zavahirija smo izpolnili obljubo. Kljub končanju misije v Afganistanu smo še naprej skrbeli za varnost ameriških državljanov."

Protiteroristična akcija v Afganistanu

Biden je napad je odobril prejšnji četrtek, izvedla pa ga je obveščevalna agencija Cia z brezpilotnim letalom, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na zaupne obveščevalne vire. Biden je med nagovorom narodu izrekel pohvalo obveščevalcem za vztrajno in uspešno delo. Sicer so se na napad pripravljali v sklopu protiteroristične akcije, ki so jo v Afganistanu pričeli po preklicu njihove misije pred približno letom dni. Pri tem so ameriški uradniki dejali, da je Biden pri avtorizaciji napada izrecno opozoril, naj bo ta "natančno in previdno izveden", saj so želeli odstraniti tveganja za morebitne civilne žrtve. Zavahirija so tako ubili na domačen balkonu v varni hiši v Kabulu v nedeljo zjutraj po afganistanskem času. Ob napadu ni bil poškodovan noben civilist, niti noben drug član Zavahirijeve družine. Prav tako na kabulskih tleh ob napadu ni bilo nobenega ameriškega vojaškega osebja, poročajo tuji mediji. Predsednik ZDA je napad avtoriziral iz Bele hiše, kjer je trenutno v izolaciji, saj je bil pred kratkim pozitiven na covid-19.

Za al Zavahirija dolgo časa ni bilo jasno, ali je sploh še živ. Potem pa je aprila objavil posnetek s pohvalo ženske v Indiji, ki si je kljub prepovedi nadela hidžab. Takrat je postalo jasno, da je človek, za katerim so Američani objavili 25 milijonov dolarjev vredno tiralico, še živ. Ameriški obveščevalci oziroma sodelavci so kasneje v Kabulu odkrili njegovo ženo, hčer in vnuke.