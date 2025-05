ZDA ukinile gospodarske sankcije proti Siriji

Sirija mora nadaljevati delo v smeri stabilnosti in miru, je sporočil minister za finance ZDA Scott Bessent in izrazil upanje, da bo ukrep državo usmeril na pot svetle, napredne in stabilne prihodnosti.

Sankcije ZDA odpravljajo pod pogojem, da nov režim v Siriji ne bo nudil zatočišča teroristom in bo zagotovil varnost ter pravice vsem verskim in etničnim manjšinam.

Ameriško zunanje ministrstvo je ob tem izdal dovoljenje tujim partnerjem, da sodelujejo pri obnovi Sirije, kjer so uporniške skupine decembra lani strmoglavile predsednika Bašarja al Asada. To omogoča tuja vlaganja, finančne storitve in izvoz.

"Današnji ukrepi so prvi korak k uresničitvi predsednikove vizije novega odnosa med Sirijo in ZDA. Predsednik Trump daje sirski vladi priložnost za spodbujanje miru in stabilnosti tako v Siriji kot v odnosih s sosedi," je sporočilo zunanje ministrstvo ZDA.