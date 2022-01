ZDA Ukrajini poslale prvo pošiljko vojaške opreme

Pošiljka vključuje okoli 90 ton "smrtonosne pomoči, vključno s strelivom za branilce frontne črte Ukrajine," so sporočili z ameriškega veleposlaništva. "Ta pošiljka in 2,7 milijarde dolarjev od leta 2014 dokazujeta zavezanost ZDA, da pomaga Ukrajini pri krepitvi njene obrambe pred naraščajočo rusko agresijo," so dodali.

Moskva je Kijev večkrat pozvala, naj ne povečuje oborožitve. To bi lahko namreč ustvarilo dodatno vojaško napetost in Rusijo spodbudilo k napadu regije Donbas na vzhodu Ukrajine, da bi zavzela proruski odcepljeni provinci Lugansk in Doneck.

Pred kratkim je Kremelj ostro kritiziral dostavo lahkega protitankovskega orožja iz Velike Britanije v Ukrajino. Baltske države Estonija, Latvija in Litva so medtem v petek sporočile, da bodo v Ukrajino poslale ameriške protitankovske rakete in protiletalske sisteme. Pošiljko orožja Ukrajini pripravlja tudi Češka.