ZDA umaknile milijonsko nagrado za aretacijo novega sirskega voditelja

Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva je potrdil, da so diplomati razpravljali o "načelih prehoda oblasti", ki jih podpirajo ZDA, regionalnih dogodkih in potrebi po boju proti IS. Dodal je, da uradniki iščejo dodatne informacije o ameriških državljanih, ki so izginili pod Asadovim režimom, vključno z novinarjem Austinom Ticeom , ki je bil leta 2012 ugrabljen v Damasku, in psihoterapevtom Majdom Kamalmazom , ki je izginil leta 2017.

Obisk je bil sicer prvi uradni ameriški diplomatski nastop v Damasku po več kot desetletju. Sledil je seriji obiskov nekaterih drugih držav in Združenih narodov v zadnjih dneh. Med drugim so novo vodstvo Sirije obiskali delegati iz Združenega kraljestva, Francije in Nemčije. Znotraj ameriške delegacije pa so bili poleg Leafove še odposlanec za talce ameriškega predsednika Joeja Bidna Roger Carstens in višji svetovalec v uradu za bližnjevzhodne zadeve Daniel Rubinstein .

Pomočnica državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Barbara Leaf je pogovor s Šaro, ki je po njeni oceni pragmatičen vodja, je označila za produktiven. Čeprav so tiskovni predstavniki ameriškega veleposlaništva sprva sporočili, da je tiskovna konferenca po sestanku odpovedana zaradi "varnostnih razlogov", je Leafova slednje kasneje zanikala. Pojasnila je, da so bila razlog za zamudo "ulična praznovanja".

Po besedah tiskovnega predstavnika se je delegacija pogovarjala tudi s skupinami civilne družbe in člani različnih skupnosti v Siriji "o njihovi viziji prihodnosti njihove države in o tem, kako jim lahko ZDA pomagajo pri podpori".

Da bi HTS umaknili s seznama terorističnih organizacij sicer Washington postavlja niz pogojev. Umik bi sicer predstavljal pomemben korak, ki bi lahko pomagal olajšati pot do omilitve sankcij.

Je pa medtem centralno poveljstvo ZDA (CENTCOM) potrdilo, da so bili v zračnem napadu v provinci Deir al-Zour na severovzhodu Sirije ubiti vodja IS Abu Jusif in dva njegova operativca. V petkovi izjavi so zapisali, da so zračni napad, ki se je začel v četrtek, izvedli na območju, ki je bilo prej pod nadzorom Assadovega režima in ruskih sil, ki podpirajo njegovo vlado.

Poveljnik CENTCOM general Michael Erik Kurilla je dejal, da ZDA ne bodo dovolile, da IS "izkoristi trenutno situacijo v Siriji in se rekonstruira". Dodal je, da skupina namerava osvoboditi več kot 8000 pridržanih militantov IS, ki so zaprti v Siriji.