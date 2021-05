ZDA umaknile vojake iz letalske baze v Kandaharju

"Baze nam uradno niso predali, vendar lahko potrdim, da so jo v sredo zapustili," je dejal tiskovni predstavnik afganistanske vojske v Kandaharju. Uradna predaja bo potekala po bajramu, muslimanskem prazniku, ki se konča v soboto.

Letalska baza v Kandaharju je bila druga najpomembnejša za ameriške in mednarodne čete v Afganistanu. Pokrajina Kandahar je nekdanja talibanska trdnjava v južnem Afganistanu in je bila v zadnjih mesecih prizorišče spopadov med talibani in afganistanskimi silami.